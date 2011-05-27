در تقدیر از برنامه فرهنگی «کتاب سال تبریز»

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: کریم فیضی نویسنده، پژوهشگر، مترجم و مصحح آثار حوزه تاریخ و ادبیات که هفته گذشته و در نخستین جشنواره کتاب سال تبریز با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «صد سال تنهایی؛ در باب آرای شفیعی کدکنی» به عنوان برگزیده بخش ادبیات معرفی شد، در یادداشتی که برای مهر ارسال کرد، ضمن تقدیر از این رویداد بر لزوم تداوم اینگونه حرکت‌های فرهنگی در دیگر شهرهای ایران تاکید کرده است.

این یادداشت را از آن جهت نمی‌نویسم که مورد انتخاب و بهتر است بگویم «محبت» دوستان آذربایجانی قرار گرفته‌ام و کتابی از کتاب‌های این کمترین را به عنوان «کتاب سال تبریز» برگزیده‌اند، بلکه از آن جهت می‌نویسم که موضوع مشهودم را یک حرکت فرهنگی ناب و تمام عیار یافتم. بنابراین حتی اگر انتخاب شدن و برگزیده شدنی هم در بین نبود، به حکم وظیفه اخلاقی و ستایش و تکریم کارهای ارزشمند، می‌باید دست به قلم می‌بردم و می‌نوشتم. پس به دور از هر نوع شائبه سیاسی و غیرسیاسی و حتی رفاقت گرایی که خوشبختانه یا متاسفانه ندارم، خودم را ملزم می‌دانم که از برنامه فرهنگی که چندی پیش طی مراسمی در تبریز خاتمه یافت، تقدیر کنم و روی نکات برجسته و درخشان آن انگشت تاکید بگذارم.

بی آنکه نیازی به طول و تفصیل باشد، موضوع را از همین جا آغاز می‌کنم که با دعوت مسئولان سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تبریز در روز آخر اردیبهشت، بنده همراه با آقای دکتر جلال الدین کزازی، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر اکبر ایرانی رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب برای شرکت در جشنواره کتاب سال تبریز عازم آن شهر شدیم و روز بعد هم به تهران برگشتیم، اما در همین یک روز شاهد اتفاق فرهنگی خجسته‌ای بودیم که با آرزوی توفیق و موفقیت برای آن می‌خواهم از آن به عنوان یکی از حرکت‌های پاک و پاکیزه و ارزشمند فرهنگی یاد کنم و به برخی زوایای مثبت آن اشاره‌ای اجمالی داشته باشم.

1. این مراسم به دور از هر نوع حاشیه کوچک و بزرگ برگزار شد و کمترین نشانه‌ای از مناسبات غیرمعمول در آن وجود نداشت. از این حیث، باید به دست اندرکاران این حرکت تبریک گفت که توانسته‌اند در یکی از پرحاشیه‌ترین عصرهای فرهنگی ایران و جهان، موفق به برگزاری حرکتی شوند که حالتی به شدت طبیعی و روالی کاملاً عادی بر آن حاکم بود.

2. نوع انتخاب‌های صورت گرفته در رشته‌های گوناگون، بر اساس ملاک‌هایی بسیار علمی بود؛ به گونه‌ای که در تعمل و تامل برای مشاهده هر نوع داوری ناصواب، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد؛ جز کتابی در خصوص مدیریت شهری که نتوانستم برایش نقطه قوتی پیدا کنم. گذشته از این یک نمونه، در خصوص انتخاب‌ها، نکته شایان توجه این است که داوران محترم که بعضاً خود مؤلف و نویسنده بودند، برای رد هر نوع شبهه و شائبه، به میل خود آثار و تالیفات خود را از گردونه داوری کنار گذاشته بودند و این البته از محاسن ارزشمند این جشنواره بود و هست و خواهد بود.

3. در کنار گزینش‌های دقیق و حرفه‌ای و مبتنی بر اصول و ضوابط علمی، دست اندرکاران کار این تمهید زیرکانه را نیز اندیشیده بودند که تعدادی از کتاب‌ها را که به هر دلیل نمی‌شد در قالب «کتاب سال» گنجاند و تعریف کرد، به عنوان «کتاب‌های برگزیده عمومی» مورد تقدیر قرار دهند که در واقع تمهیدی بود برای تکریم از دیگر صاحبان فضل و فضیلت. این کار جایی برای گلایه هیچ یک از بزرگواران عرصه قلم مرتبط با تبریز و آذربایجان باقی نمی‌گذاشت و چنین بود که نام‌های زیادتری درخشیدند و یادهای زیادی عزیز شمرده شدند.

4. جمع و جور بودن کلیت برنامه و انسجام و نظم و ترتیب هم از جمله موارد و نمونه‌های ملموس در این برنامه بود که می‌توانم بگویم در کمتر جشنواره و کنگره و میزگردی شاهد آن بوده‌ام. انصاف اقتضا می‌کند که جشنواره کتاب سال تبریز را به لحاظ بی‌حشو و زواید بودن و انسجام درونی و برونی یک نمونه قابل ذکر ارزیابی کنم و از مسموع بودن حرف پیشکسوت‌ها و تمکین کردن جوان‌ترها به صورت خاص یاد کنم که در بخش‌های مختلف کار بروزی خاص داشت و امید که هر دو طیف عزیز، قدر این اندازه هماهنگی را بدانند.

5. تهیه کردن یک کلیپ چند قسمتی از مراحل کار و داوری‌ها و به خصوص بازتاباندن حرف‌های ناگفته دست اندرکاران محترم برنامه که در واقع، نوعی توضیح بود به صورت حضوری برای کسانی که به هر صورت در جریان این کار بودند. این کلیپ ساده‌تر از آن بود که بتوان آن را یک کار نمایشتی و تبلیغاتی به حساب آورد.

6. ترکیب داوران و ترکیب رشته‌ها و کتاب‌های انتخابی هم نشان از آن داشت که کمترین ظاهرسازی و خروج از جاده‌های اعتدال در کار صورت نگرفته است و غرض، نشان دادن سهمی است که تبریز و اهل تبریز در بخش فرهنگ مکتوب داشته‌اند و این نقش با میل و طیب خاطر به ایران عزیز تقدیم شده و خواهد شد.

7- استفاده آشکار دست‌اندرکاران از نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف کار، بدون توجه به موراد اختلاف و تفاوت سلیقه هم از محسن کار در غالب بخش‌ها بود و جا دارد که این سلیقه را از هر حیثی عزیز و بجا ارزیابی کنیم.

8. اعطاء قلم زرین به زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی به پاس خلق کتاب گرانسنگ «مکتب حافظ» که از نخستین پژوهش‌های ملی در جهت شناساندن حافظ به شمار می‌رود، یکی از زیباترین و به یادماندنی‌ترین حرکت‌های این جشنواره بود و تحقیقاً نشانه‌ای است از حق‌شناسی دوستدارانی که کمتر فرصت یافته بودند از آن بزرگ با زبان حضور و از نزدیک قدردانی کنند.

با این امید که این حرکت فرهنگی علاوه بر دوام یافتن، در دیگر شهرها و شهرستان‌های ایران بزرگ هم مورد توجه و اقبال و استقبال قرار بگیرد.

یادآوری این نکته را ضروری می‌دانم که تمرکززدایی از تجمیع فرهنگ در پایتخت، اقتضا می‌کند که مسئولین فرهنگی کشور در جهت دادن حقوق فرهنگی هر شهری و حمایت از جایگاه ویژه‌ای که هر یک از شهرهای کشور در امر ادب و فرهنگ و دانش و نظریه‌پردازی دارند، اختصاصات هر شهری را به صورت جدی مورد حمایت قرار دهند. بی تردید این کار و گام‌های مختلف آن، در بسط عدالت و بخصوص تقویت روحیه خودباوری در اصحاب فرهنگ و بالارفتن اعتماد به نفس در قشر جوان و به خصوص فرهیختگان هر شهری، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.