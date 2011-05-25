تعاونی توت فرنگی کاران در کردستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مجید خوشنود ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی توت فرنگی که در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی لازم برای فعال کردن تعاونی توت فرنگی کاران در راستای رفع مشکلات و نارسایی های این حوزه را دارد.

وی عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی در راستای توجه به محصول توت فرنگی در استان کردستان و سایر نقاط کشور ایجاد صنایع تبدیلی است که می توان با فعال کردن تعاونی های توت فرنگی کاران زمینه را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرد.

معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: یکی دیگر از نیازها برای توسعه و تقویت فعالیت های این بخش تولید نشاء با ارقام جدید است و در همین راستا نیز وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز تحقیقات آمادگی لازم را برای اقدامات مورد نیاز اعلام می کند.

وی گفت: جایگزین کردن ارقام جدید به جای رقم های سنتی باعث افزایش سطح زیرکشت این محصول و در نتیجه افزایش تولید خواهد شد که این روند سود کشاورزان را افزایش خواهد داد.

خوشنود با اشاره به دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید محصول توت فرنگی را تشکل شرکت های خدماتی بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شرکت های خدمات فنی و مهندسی در بخش های مختلف کشاورزی تاسیس شده و فعالیت می کنند که می توان زمینه را برای تشکیل شرکت های تخصصی در حوزه توت فرنگی با مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کرد.

وی در پایان از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از افزایش تولید توت فرنگی در استان کردستان خبر داد و یادآور شد: این اعتبار در راستای توجه به امر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به صورت بلاعوض در اختیار استان کردستان قرار داده می شود تا به کشاورزان اختصاص داده شود.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و توت فرنگی کاران از استان های مختلف برگزار شد، چندین برنامه فرهنگی و هنری اجرا شد و از 14 توت فرنگی کار نمونه کشوری تجلیل به عمل آمد.