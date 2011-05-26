وانت بارها و تاکسیهای فرسوده شهرستان قدس ساماندهی شدند

علی اصغر قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساماندهی وانت بارها در شهرستان قدس در حال اجراست که هدف آن برقراری بیمه رانندگان وانت بارهای ثبت نام شده برابر دستورالعمل اعلامی از طرف دولت، تسهیلات 500 هزار تومانی در کارت سوخت وانت بارها با بازپرداخت سه ساله و پرداخت ماهیانه 14 هزار تومان تا تسویه نهایی با بانک عامل است.

وی افزود: در راستای طرح ساماندهی وانت بارهای شهرستان قدس و اجرای دستورالعمل ستاد حمل و نقل سوخت کشور از تاریخ 25 شهریورماه سال 89 ثبت نام وانت بارها از طریق سایت اعلامی توسط ستاد حمل ونقل سوخت در شهرستان قدس آغاز شد.

این مسئول گفت: در این طرح تعداد سه هزار و 889 دستگاه وانت بار ثبت نام شدند و برای تعداد دو هزار و 55 دستگاه هم تا مورخ 22 اردیبهشت سال 90 پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد یکهزار و 488 فقره کارنامه جهت برقراری بیمه رانندگان فوق صادر شده است.

قامتی بیان کرد: مالکان این وانت بارها در صورت لزوم می توانند برای خود کمکی در غالب راننده گرفته که رانندگان کمکی هم برابر قوانین و مقررات بیمه می توانند خود را بیمه و از مزایای آن استفاده کنند.

وی افزود: در این خصوص نیز تا 26 اردیبهشت ماه 330 مورد راننده کمکی تشکیل پرونده دادند و ضمن اخذ استعلامهای مربوطه، کارنامه کمکی برای آنان صادر شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس گفت: از دیگر اهداف این سازمان طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده مدل 78 بوده که تعداد 36 دستگاه ثبت نام اینترنتی شده و جهت اخذ تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده مدل 79، تعداد 29 دستگاه جهت ثبت نام اینترنتی فرا خوانده شده اند.