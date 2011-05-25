آنتی بیوتیک در راس هرم مصرف دارو در رفسنجان قرار دارد

علی روحبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر از 10 داروی پر مصرف در رفسنجان، چهار داروی آن آنتی بیوتیک است و در 40 تا 45 درصد از نسخه ها داروی آنتی بیوتیک تجویز می شود.

وی در ادامه به فعالیتهای صورت گرفته در بخش غذا و داروی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در سال گذشته چهار داروخانه مجوز تأسیس گرفتند و مجوز چهار داروخانه ابطال شد و در مجموع 133 مورد بازرسی از داروخانه ها انجام گرفت که 46 تخلف گزارش شد و یک مورد به تعطیلی موقت داروخانه منجر شد.

وی افزود: در حال حاضر 27 داروخانه خصوصی، چهار داروخانه درمانگاهی و سه داروخانه داخلی بیمارستانی در رفسنجان وجود دارد.

روحبخش نظارت بر 33 کارگاه و کارخانه تولید مواد غذایی، 39 مورد بازرسی از صنوف آرایشی و بهداشتی، 123 مورد بازرسی از محصولات کارخانه های دیگر شهرستانها که به رفسنجان منتقل می شوند را از فعالیتهای صورت گرفته در سال گذشته اعلام کرد.

وی بیان داشت: سال گذشته تعداد موارد تحویل شیرخشک در سال گذشته را 17 هزار مورد بوده است که این آمار نسبت به سال قبل از آن دو هزار مورد کمتر بوده است که این جای خوشحالی دارد.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: آزمایشگاه مواد غذایی این دانشگاه یکی از بهترین آزمایشگاههای کشور است که با نمونه برداری از 198 نمونه پسته صادراتی، 177 نمونه آن اجازه صادرات دریافت کردند.

روحبخش همچنین گفت: در مهرماه سال گذشته در بازدید بازرسان اتحادیه اروپا از آزمایشگاه مواد غذایی رفسنجان این بازرسان مجوز دوباره صادرات پسته به روپا را به این آزمایشگاه دادند.

وی با اشاره به تکمیل ساختمان این مدیریت اشاره کرد و گفت: ساختمان مستقل این مدیریت امیدواریم تا شش ماه آینده به بهره برداری برسد.