وجود تیم فوتبال برای مردم سرچشمه از تولید مس مهم تر است

سید رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سرچشمه اظهار داشت: برای مردم سرچشمه حضور تیم شان در لیگ برتر چند برابر از تولید بالای مس مهم تر است.

وی تصریح کرد: تیم مس سرچشمه را از لیگ دسته دو شهرستان بالا آوردیم و حدود 15سال فوتبال را در این شهر ادامه دادیم تا به لیگ برتر رسیدیم و حالا راضی به از دست دان سهمیه نیستیم.

وی افزود: مسئول صندوق بازنشستگی مس بارها گفته است می خواهد تیم را به هر قیمتی شده در لیگ برتر نگه دارند ولی مشکل این است که هنوز تایید این حضور از مدیران ارشد صنایع مس نیامده است.

هاشمی یادآورشد: مردم سرچشمه هفته گذشته در طوماری که امضا کردند و در نماز جمعه رفسنجان تحویل داده اند خواستار حمایت مدیران از حضور تیم مس سرچشمه در لیگ برتر شدند.

وی افزود: رئیس سازمان لیگ گفته بود نمی شود دو تیم مس در لیگ برتر داشت در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا باشگاههای مختلف هستند که چندین تیم را حمایت می کنند مثل داماش و سپاهان که با تیم های مختلفی کار می کنند.

وی ادامه داد: مگر در انگلیس و اسپانیا چندین تیم با نام های مشابه نداریم مثل منچستر یونایتد و منچستر سیتی و یا تیم های رئال مادرید و رئال سوسیداد و.. پس می توانیم دو باشگاه با نام مس در لیگ برتر ایران هم داشته باشیم.

هاشمی ادامه داد: کافی است هیئت مدیره دو باشگاه کاملا از هم جدا باشد که تاحدودی این کار انجام شده است ولی یکی از مشکلات مربوط به برخی دوستان است که نمی خواهند سرچشمه و شهربابک و خاتون آباد و دیگر قسمتهایی که تلاش اصلی را برای افزایش تولیدات مس دارند در لیگ برتر نماینده ای داشته باشند.

وی افزود: یکشنبه آینده در شهر سرچشمه برای مردم جشن صعود تیم را برگزار می کنیم و امیدواریم مسئولین با احساسات مردم خوب برخورد کنند.



