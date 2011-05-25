تجلیل از فعالان گردشگری آذربایجان شرقی/ "مهر" رسانه فعال گردشگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که ظهر چهارشنبه در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، از تمام دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، تشکلها، شرکتهای خصوصی و رسانه هایی که در توسعه گردشگری این استان نقش داشتند تقدیر به عمل آمد.

در این بین، دفتر خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی – تبریز نیز در بخش رسانه ها، به دلیل همکاری در راستای توسعه و ترویج گردشگری با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای ویژه مورد تجلیل قرار گرفت.

کسب رتبه برتر گردشگری کشور توسط آذربایجان شرقی

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این آیین گفت: این استان به ویژه در ایام نوروز، رتبه اول افزایش میزان مسافرت و اقامت مسافران در کشور را به خود اختصاص داد.

به گفته محمدی، ‌در ایام نوروز شش میلیون و 800 هزار نفر-سفر به آذربایجان شرقی انجام شد.

وی با بیان اینکه خطه آذربایجان به دلیل جاذبه ها و آب و هوای معتدل در ایام تابستان بیش از بسیاری نقاط کشور مقصد گردشگران است افزود: برنامه های گسترده ای برای پذیرایی از مسافران تابستانی در منطقه اندیشیده شده است.

محمدی با بیان اینکه از سال 87 ارتقای زیرساختهای گردشگری در آذربایجان شرقی آغاز شده است افزود: با افتتاح پروژه های در حال اجرا، از امسال تمام شهرهای استان حداقل دارای یک هتل مناسب خواهند بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه با تشکیل 40 گروه بازرسی و تشدید نظارت بر مراکز اقامتی و پذیرایی، بسیاری از مراکز یاد شده اقدام به نوسازی و تجهیز واحدهای خود کرده اند تصریح کرد: این استان همچنین کمترین شکایت مسافران از واحدهای یاد شده را به خود اختصاص داده است.

ایجاد 9 هزار شغل در گردشگری و صنایع دستی

تراب محمدی در ادامه سخنان خود، از ایجاد اشتغال برای شش هزار نفر در گردشگری و سه هزار نفر نیز در بخش صنایع دستی در آذربایجان شرقی خبر داد.

وی ادامه داد: با برگزاری دوره های آموزشی مناسب و مستمر در سالهای اخیر، بسیاری از صنایع دستی فراموش شده منطقه احیا شده و می تواند فعالیت در این بخش اشتغالزایی مناسبی به همراه داشته باشد.

برگزاری همایشهای پژوهش محور در حوزه گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی برگزاری همایشهای پژوهش محور را اولویت این سازمان در استان خواند.

تراب محمدی افزود: در سال 90 پنج همایش بین المللی گردشگری با محوریت پژوهش در این حوزه در استان برگزار می شود.

وی همچنین از تدوین کتاب نفیس گردشگری و راه اندازی کامل ترین سایت گردشگری کشور ویژه آذربایجان شرقی خبر داد و افزود:‌ رونمایی از این دو رویداد نیز به زودی انجام خواهد شد.