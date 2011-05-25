به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری ظهر چهارشنبه در همایش فرهنگی"زن ،تربیت و تعالی خانواده" با بیان اینکه زنان جامعه اسلامی باید از حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) الگو بگیرند، اظهار داشت: لازمه این مهم شناخت کامل و جامع شخصیت حضرت فاطمه (س) است.

وی تصریح کرد: اگر چه نمی توان به مقام و شناخت واقعی حضرت فاطمه(س) دست پیدا کرد اما هر شخصی باید به اندازه فهم خود در این راستا تلاش کند.

اکبری خدامحوری، ایثار، ساده زیستی، عفاف و تقسیم کار در خانواده را از مهم ترین ویژگی های زندگی حضرت زهرا(س) و حضرت علی (ع) عنوان کرد و یادآور شد: زنان جامعه ما می توانند با تأسی و تقویت این ویژگی ها در استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی داشته باشند.

وی به برگزاری مراسم مذهبی زنانه اشاره و بر شناخت شیوه و روش زندگی حضرت زهرا(س) در این مراسم تاکید کرد.

حسنعلی میرزابیگی استاد دانشگاه تهران در این همایش نیز با بیان اینکه دنیای امروز در زمینه های مختلفی پیشرفت کرده است، افزود: متاسفانه در زمینه تربیت هیچ گونه پیشرفتی انجام نشده است.

وی افزایش آمار طلاق، فروپاشی بنیان خانواده و دیگر آسیب های اجتماعی را از علائم عدم پیشرفت در زمینه تربیت عنوان کرد.

این استاد دانشگاه، مهارت در تحصیل، تغذیه و تربیت فرزندان را سه مهارت مهم مادران در عصر حاظر دانست و عنوان کرد: مادران می توانند با تقویت این سه مهارت نقش خود را در تعالی فرزندان به خوبی ایفا کنند.

میرزابیگی، آراستگی زنان در خانه، آگاهی و مطالعه نسبت به جامعه و درک متقابل بین زن و شوهر را از راهکار های مهم در مقابله با فروپاشی بنیان خانواده برشمرد.

در پایان این همایش از چهار مادر برتر استان تقدیر شد.