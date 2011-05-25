احداث 30 هزار واحد مسکونی مهر در استانهای تهران و البرز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد مسکن در سفری یک روزه به استان البرز از طرحهای مسکن مهر این استان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های مسکن در این استان قرار گرفت.

مهدی تابش در حاشیه بازدید از طرحهای فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این بنیاد در سالهای 89 و 90 مسئولیت احداث 240 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت را برعهده گرفته است.

وی افزود: در دو استان تهران و البرز در مجموع 30 هزار واحد مسکونی قرار است احداث شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: دستگاه های خدمات رسان باید روند تامین آب ، برق و فاضلاب طرح های مسکن مهر را تسریع کنند.

80 درصد واحدها در مرحله پی سازی هستند

تابش بیان کرد: از این تعداد هم اکنون برای 234 هزار واحد پروانه ساخت دریافت شد که 231 هزار واحد ان به بانک معرفی شده است و تاکنون قرارداد ارائه تسهیلات به 193 هزار واحد مسکونی با بانک های عامل منعقد شده است که 80 درصد از این واحدها در مرحله پی سازی هستند.

این مسئول یادآور شد: آماده سازی زمین و ساخت واحد های مسکونی بر عهده بنیاد مسکن است اما بر اساس قراردادهای منعقد شده شرکت های اب و فاضلاب و برق باید تاسیسات مربوط به خود را برای طرح های مسکن مهر اجرا کنند.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از 43 هزار واحد مسکونی تکمیل شده و تا پایان شهریور نیز این تعداد به 57 هزار واحد خواهد رسید.

تابش عنوان کرد: از این تعداد 28 هزار واحد مسکونی به صورت قراردادهای سه جانبه بین بنیاد ، پیمانکاران و متقاضیان مسکن و 2 هزار واحد مسکونی نیز به صورت خود مالکین در حال اجرا است.

تکمیل 12 هزار واحد مسکونی مهر تا پایان شهریورماه

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: قرارداد احداث واحدهای مسکونی سه جانبه نیز تاکنون منعقد شده و تا پایان شهریور 10 تا 12 هزار واحد ان تکمیل می شود.

.رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال نیمی از سهمیه مسکن مهر بنیاد مسکن تکمیل و به مالکان ان تحویل شود.

وی تاکید کرد: ازآنجا که سرعت احداث ساختمان ها بسیار بیشتر از سرعت احداث این تاسیسات است لازم است دستگاه های ذیربط نیز بر سرعت خود بیافزایند تا واحد های مسکونی در سریع ترین زمان ممکن به مالکان تحویل شود.

تابش اضافه کرد: همچنین احداث مدرسه و درمانگاه نیز برعهده دانشگاه های علوم پزشکی و اموزش و پرورش است که درتلاشیم با هماهنگی با استانداران احداث این مراکز را نیز سرعت بخشیم.