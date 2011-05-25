قند خون دیابتی ها در هنگام ورزش باید بین 100 تا 240 باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا مدنی با بیان این مطلب اظهارداشت:‌ بیماران دیابتی قبل از شروع ورزش حتما با پزشک متخصص مشورت کنند و توصیه می شود بیماران مبتلا به دیابت تیپ یک و تیپ دو 3 تا 7 روز در هفته برای انجام ورزش اقدام کنند.

وی درباره شدت ورزش افراد مبتلا به دیابت، افزود: بهتر است این افراد به طور متوسط یعنی در حدی که صحبت کردن عادی آنها تا حدودی مشکل باشد، بین 20 تا 60 دقیقه در هر جلسه یا مجموعا 150 دقیقه در هفته ورزش کنند.

مدنی ادامه داد: پیاده روی، دوچرخه سواری، راه رفتن تند، ورزش های آبی از جمله ورزش های است که برای افراد دیابتی توصیه می شود.

این متخصص پزشکی ورزشی ضمن توصیه به انجام حرکات کششی در بیماران مبتلا به دیابت، افزود: دیابتی ها می توانند 2 تا 3 روز در هفته و بین 15 تا 30 ثانیه برای هر کشش، وقت بگذارند و نوع حرکات کششی بهتر است برای اندام فوقانی 4 تا 5 حرکت و برای اندام تحتانی نیز، 4 تا 5 حرکت باشد.

مدنی تصریح کرد:‌ بیماران دیابتی که مبتلا به مشکلات قلبی، نارسایی کلیه یا اختلالات چشمی هستند، باید از انجام ورزشهای شدید پرهیز کنند.

وی در خصوص نکات مهم در بیماران دیابتی حین انجام ورزش گفت: حتی الامکان ورزش همراه با یک فرد دیگرانجام شود و پوشیدن کفش مناسب نیز نباید فراموش شود.

متخصص پزشکی ورزشی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: رعایت بهداشت مناسب و مراقب دقیق از پاها در زمان انجام ورزش، جهت پیشگیری از عفونتهای احتمالی ضروری است و باید به تمام زخمها رسیدگی و از هر گونه تحریک خودداری کنند.