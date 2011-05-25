ژست مردم دوستی کامرون و اوباما / باز هم بی توجهی به کشتار مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری بی بی سی و الجزیره، "دیوید کامرون" و "باراک اوباما" در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن اعلام کردند: روابط واشنگتن-لندن برای امنیت و موفقیت انگلیس و آمریکا مهم بوده و این رابطه مستحکم تر از همیشه است.

نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم کناره گیری "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی از قدرت اعلام کردند: از شدت فشارها علیه قذافی نمی کاهیم و همچنان فشارهای خود را بر رژیم لیبی افزایش می دهیم.

کامرون نیز در ادامه مفاد مهم قطعنامه های شورای امنیت را حمایت از غیرنظامیان در لیبی و نه برانداری رژیم قذافی دانست و گفت : تصور کردن لیبی در سایه وجود قذافی دشوار است، تمام گزینه ها را برای اعمال فشار علیه قذافی بررسی می کنیم، اما اجرای قطعنامه های شورای امنیت در لیبی دشوار است.

اوباما گفت : نمی توانیم نیروی زمینی به لیبی اعزام کنیم و مخالفان خودشان باید مسئول باشند و پیش بینی می کنیم که قذافی در نهایت از قدرت کناره گیری کند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با استقبال از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه ادعا کرد: همچنان هرگونه اعمال خشونت علیه تظاهرات کنندگان را محکوم و از جنبشهای دموکراسی خواهانه حمایت می کنیم.

نخست وزیر انگلیس در ادامه با اشاره به حملات تروریستها در پاکستان گفت : دشمنان پاکستان دشمنان انگلیس نیز هستند، با این کشور برای مبارزه علیه تروریستها همکاری می کنیم و در نهایت القاعده را شکست می دهیم.

رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت : قذافی باید لیبی را ترک کند و مردم این کشور باید سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند، هدف غرب از حضور در لیبی حمایت از مردم و تحقق دموکراسی در این کشور است و متعهد هستیم که وظیه خود را در لیبی انجام داده و تاکنون زندگی بسیاری از غیرنظامیان را نجات دادیم.

اوباما در ادامه با تاکید بر لزوم کناره گیری سریع دیکتاتور یمن از قدرت از تلاشهای شورای همکاری خلیج فارس در مسئله یمن و همکاری "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری این کشور در این باره تمجید کرد.

رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت : با گروه هشت درباره راههای تحقق دموکراسی در خاورمیانه گفتگو می کنیم.

اوباما با اشاره به اختلافات صهیونیستها و فلسطینیان درباره ازسرگیری مذاکرات سازش گفت : فلسطینیان و اسرائیلی ها به راه حل دو دولتی می توانند دست یابند و مذاکرات سازش تنها در صورتی که هر دو طرف حاضر به ادامه گفتگو باشند، از سرگرفته می شود، اما دو طرف مجبور به توافق با یکدیگر هستند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه حمایت صریح کشورش را از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد و اظهار داشت : هیچ رایی در شورای امنیت سازمان ملل به ایجاد کشور مستقل فلسطینی برای همیشه منجر نمی شود. فلسطینیان باید با اسرائیل گفتگو کنند و اختلافاتشان را نباید از طریق سازمان ملل پیگیری کنند.