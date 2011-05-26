اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان از توزیع دو هزار نرم‌افزار "مام آفتاب" در استان خبر داد.

ناهید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نرم‌افزار با موضوع زندگانی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) توسط سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و در اختیار اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: اداره‌ کل تبلیغات اسلامی لرستان نیز در راستای آشنایی هرچه بیشتر بانوان با شخصیت و زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) تعداد دو هزار نرم‌افزار را بین ادارات تبلیغات شهرستانی و بین هیئت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی مساجد استان توزیع کرده است.

19کلاس آموزش قرآن در مؤسسه تبیان لرستان برگزار خواهد شد

مسئول مؤسسه قرآنی تبیان لرستان از برگزاری 19 کلاس آموزش قرآن‌کریم ویژه ترم تابستان در این مؤسسه خبر داد.

مینا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلاس‌ها در رشته‌های روخوانی، روان‌خوانی، تجوید و حفظ پیش‌دبستانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این کلاس‌ها ویژه سنین مختلف برگزار می‌شود، افزود: کلاس‌های آموزشی قرآن از اوایل خرداد شروع و تا شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

واگذاری کلاس های قرآنی به موسسات قرآنی شهرستان دورود

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود از واگذاری کلاس های قرآنی شش ماهه اول سال 90 به موسسات قرآنی این شهرستان خبر داد.

مسعود خوشناموند در این رابطه اظهار داشت: شهرستان دورود با ظرفیت های قابل ملاحظه ای چون جمعیت شهری در مجموع 10 درصد کلاس های قرآنی استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این شهرستان با پنج موسسه فعال در حال گسترش معارف قرآنی است که در این موسسات قاریان و حافظان زیادی در حال آموزش و تعلیم هستند.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود اظهار داشت: سرکشی و بازدید از نوع فعالیت این موسسات با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفته است.

محفل انس با قرآن در شهرستان بروجرد برگزار شد

کارشناس امورقرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری محفل انس با قرآن در شهرستان بروجرد خبر داد.

یعقوب فتحی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) محفل انس با قرآن در مسجد النور شهرستان بروجرد با حضور علاقمندان قرآنی برگزارشد.

وی افزود: در این محفل قرآنی حجت الاسلام حمید رضا گودرزی به بررسی ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه(س) با توجه با آیات و روایات رسیده از حضرات معصومین (ع)پرداخت.

کارشناس امورقرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین در این محفل نورانی سید محمد رضا نوربخش، از قاریان برتر استان لرستان به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداخت.

همایش قرآنی شکوفه های بهشتی در بروجرد برگزار شد

مدیر موسسه قرآنی الزهراء(س) شهرستان بروجرد از برگزاری همایش قرآنی شکوفه های بهشتی در کانون شهید رجایی این شهرستان خبر داد.

بنابر این گزارش سودابه ابوالفتحی در این رابطه اظهار داشت: لازم است فرهنگ متعالی قرآن را از کودکی به فرزندانمان تعلیم دهیم تا در آینده جامعه ای با فضایل اخلاقی داشته باشیم .

وی افزود: در این همایش از 100نفر از برگزیدگان شعبات مهد کودک تحت پوشش موسسه الزهراء(س) که موفق به دریافت پایان دوره پیش دبستانی شده بودند و همچنین از مربیان برتر مهد کودک ها تجلیل به عمل آمد.