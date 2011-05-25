به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور در مراسم گشایش این پروژه ها، گفت: راه اندازی این طرح های جدید گامی مهم در راستای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی مردم فارس و استان های همجوار است.

محمد هادی ایمانیه افزود: این طرح ها در مجموع با صرف حدود هفت میلیارد تومان به بهره برداری رسیده اند و آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

وی با اشاره به افتتاح طبقه دوم بیمارستان شهید رجایی شیراز، اظهار داشت: با به بهره برداری رسیدن این طرح 64 تخت به تختهای بستری این بیمارستان اضافه می شود که زمینه پذیرش بیمار و ارایه خدمات مناسب تر را فراهم می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبقه سوم بیمارستان شهید رجایی با 40 تخت مراقبتهای ویژه نیز تا شهریور ماه امسال راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: طبقه دوم بیمارستان دارای زیربنای یک هزار و 800 متر مربع است که با صرف دو میلیارد و 700 میلیون تومان آماده ارائه خدمت به مردم شده است.

ایمانیه با اشاره به راه اندازی بخش جدید اورژانس بیمارستان نمازی عنوان کرد: در اورژانسهای جدید، بیماران باید طبقه بندی و بر اساس نیاز به آنها خدمات ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: بخش جدید اورژانس بیمارستان نمازی ویژه بیماران سطح سه یعنی افرادی که دارای شرایط پایدار هستند، است.

ایمانیه افزود: حدود 100 میلیون تومان صرف راه اندازی این بخش شده که بخشهای ویژه بیماران سطح های یک، دو و چهار نیز همزمان با میلاد امام علی (ع) به بهره برداری می رسد.

وی گفت: راه اندازی دستگاه شتاب دهنده خطی و بازسازی بخش عفونی کودکان از دیگر طرح های بیمارستان نمازی بود که به ترتیب با صرف 200 میلیون تومان و 180 میلیون تومان آماده ارایه خدمت شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افتتاح کلینیک دندانپزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در درمانگاه نادرکاظمی، اظهار داشت: این مرکز با 35 یونیت دندان پزشکی و دریافت تعرفه بیمارستانهای آموزشی دولتی، تمامی خدمات عمومی دندان پزشکی را به مردم ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تعرفه خدمات این کلینیک آموزشی، درمانی دولتی است شرایطی فراهم شده که مردم محروم بتوانند از بهترین خدمات با قیمت مناسب استفاده کنند.

ایمانیه گفت: آزمایشگاه مرجع سلامت که یک آزمایشگاه بهداشتی نمونه در سطح کشور است نیز با صرف اعتبار 175 میلیون تومان بازسازی شده است.

وی افزود: آزمایشگاه تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در سال 85 به عنوان نخستین آزمایشگاه ویژه طرح های تحقیقاتی دانشجویی راه اندازی شده بود با صرف اعتبار 40 میلیون تومان به محلی جدید منتقل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: فاز اول مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و فناوری ترانس ژنتیک از دیگر طرح های دانشگاه است که به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی با صرف 600 میلیون تومان راه اندازی شده است.

ایمانیه همچنین از کلنگزنی ساختمان اساتید در مجتمع ولایت دانشگاه خبر داد و افزود: این مرکز به عنوان محلی برای حضور اساتید پیشکسوت دانشگاه و استفاده از تجربیان آنهاست.