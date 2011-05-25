3.4 میلیون متقاضی مسکن مهر پالایش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب حجتی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: علاوه بر این، در طول دولتهای نهم و دهم و با فعالیتهای شکل گرفته تعداد تعاونیها از 85هزار مورد به 1 65 هزار رسیده است.

وی اظهار داشت: در زمان تدوین قانون اساسی تبلور اقتصاد اسلامی را در اقتصاد تعاونی دیده اند و ما در بخش اجرا از دو منظر نگاه اسلام به تعاون و نگاه شخص رهبر به تعاون برای آن موضع اعتقادی قائلیم.

وی عنوان کرد: دولت از سالیان قبل سیاست کوچک کردن دولت را در دستور کار قرار داد و برای ایجاد اشتغال نیز توانمند کردن افراد و در اختیار قرار دادن تسهیلات بدون سود را در برنامه داشت و این وظیفه را بر دوش وزارت تعاون قرار داد.

حجتی ادامه داد: اشتغال دغدغه اصلی تمام خانواده هاست و کاری که می توان در این زمینه انجام داد توانمند سازی نیروی کار است که با حمایت دولت این افراد جمع شوند و اشتغال را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون از اصلی ترین وزارتخانه هایی است توانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند.



حجتی افزود: سهام عدالت از افتخاراتی است که در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد که وزارت تعاون در ان همکاری زیادی داشته است.

وی اظهار داشت: تشکیل بانک توسعه تعاون از آرزوهای ما بود که توانستیم بالاخره آن را انجام دهیم ودر کنار آن صندوق حمایت سرمایه گذاری تعاون از دغدغه های ما بود که توانستیم صندوق تعاون را در این صندوق ضمانت ببینیم که کار بزرگ و ارزشمندی بود.

وی تاکید کرد: وظیفه ما اینست که در هر جمعی قرار می گیریم فرهنگ تعاون را بست و نشر و توسعه دهیم.

شایان ذکر است حسینعلی خواجه مظفری طی حکمی به سمت مدیرکلی تعاون استان گلستان منصوب و از زحمایت ابراهیمی سرپرست قبلی اداره کل تعاون قدردانی شد.