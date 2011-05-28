استقلال از غرب هدف انقلابهای منطقه/ رعایت استاندارهای بین المللی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "توماس بوکسبام" در مصاحبه با تهران تایمز درباره انقلابهای عربی گفت : همه مردم در کشورهای عربی به دنبال "اصلاحات سیاسی"هستند.

وی جوانان را موتور محرک حرکتهای آزادی خواهانه در جهان عرب دانست.

بوکسبام ابراز عقیده کرد تظاهرات در (کشورهای عربی)خاورمیانه و شمال آفریقا نشان دهنده این واقعیت است که مردم به دنبال مستقل شدن از کشورهای غربی هستند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد زمان مستقل شدن کشورهای عربی از کشورهای غربی فرا رسیده است.

بوکسبام که همراه با سفرای افغانستان، استرالیا و سوئد از استان خراسان جنوبی برای مشاهده دقیق پروژه ترسیب کربن دیدن کرده بود، گفت : من از دانشگاه ها دیدن کرده ام. من تحت تاثیر استانداردهای بالای بین المللی دانش و دانشگاهها و آموزشگاهها در ایران قرار گرفته ام.

وی همچنین مردم ایران را مردمی بسیار میهمان نواز و بسیار باهوش خواند که از فرهنگ کهنی برخوردارند.

سفیر اتریش تاکید کرد: من به شدت تحت تاثیر میزان بالای توسعه، غرور و مشارکت مردم ایران قرار گرفتم. گاهی اوقات پروژه هایی بدون همکاری مردم اجرا می شود ولی در اینجا همکاری مردم مورد توجه واقع شده بود.