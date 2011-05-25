به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با تاکید بر اینکه این نشستها باید تا به نتیجه رسیدن مطلوب ادامه پیدا کند و تمامی مصوبات آن اجرا شود، افزود: این جلسات همچنان هفته ای در سه استان برگزار شود.

سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی فرصت مناسب برای همسویی و نزدیک کردن فرصتهای تصمیم گیری فراهم می کند و باید از این فرصت برای توسعه اقتصاد کشور بهره برد.

این ستاد تا نیمه اسفندماه سال گذشته 43 نشست را برگزار کرده که دراین نشستها 14 هزار تقاضا مورد بررسی واز این تعداد 12 هزار مصوبه به تصویب نهایی رسیده است.

دوره ویژه این سفرها که از ابتدای سال 90 آغاز و شنبه هر هفته به 3 استان کشور صورت می‌ گیرد علاوه بر رسیدگی به مشکلات روند پیگیری طرح ها و همچنین مسائل طرح هدفمندسازی یارانه ها بررسی خواهد شد.

ستاد تسهیل امور وپشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی شنبه آینده 7 خردادماه به استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری سفر خواهد کرد.