بانکهای خراسان شمالی در تولید ثروت ضعیف هستند

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون برای بیش از 20 جلسه اقتصادی برای رسیدن به شکوفایی این استان گذاشتیم که امید است مورد ثمر واقع شود.

وی تاکید کرد: برای داشتن اقتصادی پویا مردم خراسان شمالی با شرایط خوب جغرافیایی که این استان دارد تعاونیهای فراگیر مردمی تاسیس کنند و دولت نیز باید زمینه جمع آوری سرمایه های افراد را فراهم و آنها را به سوی تعاونیها هدایت و رهبری کند.

وی گفت: هم اکنون 23 هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته در خراسان شمالی زندگی می کنند که اگر هر یک از آنها در قالب تعاونی، فقط یک میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، 23 میلیارد تومان جمع آوری خواهد شد که سرمایه ای خوب برای تشکیل تعاونی بزرگ فرهنگیان محسوب می شود.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: هر ماه 335 میلیارد ریال یارانه نقدی به استان وارد می شود که اگر هر فرد فقط 10 درصد آن را پس انداز کند و این سرمایه ها را به سوی شرکتهای تعاونی هدایت کنیم، می توانیم طی چند سال اقتصاد استان را شکوفا کنیم.

ابوطالب شفقت با بیان اینکه در ثروت سازی و استفاده از فرصتها همه باید شریک شوند گفت: البته سرمایه گذاری فردی را رد نمی کنیم و به همه فرصت برابر برای سرمایه گذاری داده خواهد شد.

استاندار همچنین با تبریک فرارسیدن سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و حماسه آزادسازی خرمشهر عنوان کرد: با آزادسازی خرمشهر، اقتدار نظام به نمایش درآمد.

نماینده ارشد دولت در خراسان شمالی با اشاره به روزها چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه گفت: این روزها، برای همه یادآور فعالیتهای آغازین مؤثر در شکل گیری انقلاب اسلامی در سال 42 و تلاشهای بزرگ مردمی است که توانست خواسته های انبیاء و اولیای الهی را با به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی تحقق بخشد.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: کسانی که در حوزه ارتباطات تلاش می کنند، باید به گونه ای عمل کنند که رضایت انسانها را در مسیر الهی و دنیا در پی داشته باشد.

