به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در استان اظهار داشت: این تعداد به غیر از وکلای ماده 187 دادگستری است.

وی با تاکید بر نقش وکلا در سرنوشت پرونده های قضایی اضافه کرد: وکلای متعهد در اجرای عدالت و احقاق حقوق، تاثیر چشمگیری دارند و کمک کار قضات هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره بر ضرورت ارتقا آگاهی و دانش حقوقی و قضایی آحاد جامعه به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات و تامین و رشد سلامت جامعه، وجود وکیل را در این راستا تأثیر گذار دانست.

وی وجود وکیل خانواده را برای تمام ایرانیها لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: وکیل خانواده می تواند با تنظیم روابط حقوقی در زندگی اجتماعی افراد، بهداشت قضایی به مفهوم حقیقی را محقق سازد.

گفتنی است این جلسه به منظور تعیین عده وکیل لازم برای جذب در سال جاری تشکیل و مقرر شد 30 نفر وکیل در جذب سال 90 جذب شود.

رضایی همچنین طی سخنانی با اشاره به روز زن و سالروز آزاد سازی خرمشهر، به مقایسه دیدگاه مکاتب مادی و مکتب حیات بخش اسلام به زنان پرداخت و باراز داشت: از منظر آموزه های اسلامی، زن جایگاه بسیار رفیع داشته و در تربیت و هدایت و آرامش جامعه نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه در دنیای غرب، زنان ابزاری بیش نبوده و نگرش به آنها مادی و انحرافی است، عنوان کرد: بانوان جامعه امروز باید از زندگانی بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بهترین الگوی نجات بخش در دنیا و آخرت الگو برداری کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان با اشاره به تأثیر خانواده در سرنوشت اجتماع، نقش زن در خانواده را بسیار خطیر دانست و تصریح کرد: در صورت ارتقاء سلامت خانواده ها، مشکلات اجتماعی خود به خود از بین رفته یا کمرنگ خواهد شد.

