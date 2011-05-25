15 میلیارد ریال برای تکمیل مصلی گرگان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغری عصر چهارشنبه در جمع مسئولان ستاد نماز جمعه استان افزود: مکان ما موقتی است وپروژه ساخت مصلی در دست اقدام است وکارهای اساسی با همکاری شورای سیلستگذاری ائمه جمعه واستانداری وشورای شهر به مرحله خاصی رسیده است و هم اکنون نیازمند بودجه 1.5میلیارد تومانی برای تکمیل است.

وی اظهار داشت: یک سال از این موضوع می گذرد واگر مانند سابق از حمایت استانداری بهره مند شویم،می توانیم شاهد افتتاح این طرح در دولت دهم باشیم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه نماز جمعه در گلستان افزود: برگزاری مراسم پرفیض شبهای قدر با حضور نماینده ولی فقیه که در نوع خود بی نظیر است، برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان و استفاده از قاریان جوان آموزش دیده برای قرائت قرآن قبل از خطبه های نماز، انجام فعالیت های تبلیغی با مشارکت ادارات و نهادها از جمله برنامه هاست.

اصغری یاداورشد: اجرای مسابقات قرآنی، دعوت از مداحان برتر کشور، استفاده از سخنران های سیاسی و مذهبی بین خطبه ها، تقدیر از معلمان و کارگران نمونه استان، هماهنگی در جذب کمک مالی از ادارات و نهاد ها، تشکیل نمایشگاه کتاب در فضای داخلی و بیرون از نماز جمعه، همکاری در برگزاری راهپیمایی ها که از طرف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام می شود و برگزاری جلسات مستمر ستاد از جمله برنامه های این ستاد طی سال گذشته بوده است.

وی افزود: نماز جمعه، آیینی عبادی و سیاسی است و ارتباط ما با حاکمیت مستحکم است و در ارتباط با ولایت فقیه نقش اساسی را ایفا می کنیم که این ارتباط باید بیشتر شود.