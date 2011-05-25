پروژه سالن ورزشی 6000 نفری استان البرز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروژه سالن شش هزار نفری استان البرز از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری بوده که کلنگ آن با حضور مسئولان در کرج به زمین زده شد.

استاندار البرز، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و علی ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی از شرکت کنندگان در مراسم این کلنگ زنی بوده اند.

همچنین مسئولان تربیت بدنی استان البرز و تعدادی از دیگر مسئولان از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند .

استاندار البرز در این مراسم گفت: پروژه یادشده از مهمترین طرحهای ورزشی دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری بود و ممکن بود دو سال دیگر کار ساخت آن شروع شود اما این امر تسریع پیدا کرد.

عیسی فرهادی ادامه داد: با تلاشهای مسئولان از قبیل ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی، این پروژه زودتر از سایر طرحها در دست ساخت قرار گرفت.

وی یادآور شد: افتتاح این پروژه موجب می شود که سرانه ورزشی استان البرز افزایش یابد ضمن اینکه موجب ایجاد تحولی چشمگیر در زمینه ورزش استان البرز نیز خواهد بود.