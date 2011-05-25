حجت الاسلام مصطفی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این المپیاد در شش پایه درسی حوزه و در 16 مدرسه علمیه برادران استان گلستان برگزار می شود.

به گفته وی ، این المپیاد با حضور یکهزار و 100 طلبه استان و در شش موضوع ادبیات عرب، فقه ، اصول ، احکام ، فلسفه و عقاید انجام می شود.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان با بیان اینکه تقویت بنیه علمی و ارزیابی سطح علمی طلاب مدارس استان از جمله اهداف برگزاری این المپیاد است.

وی گفت: ایجاد رقابت علمی بین طلاب استان و تشویق طلاب ممتاز استان از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد است.



حجت الاسلام ملکی افزود: المپیاد علمی طلاب استان گلستان به صورت همزمان در 16 مدرسه علمیه استان و با حضور ناظزان مرکز مدیریت حوزه علمیه استان برگزار می شود.



وی زمان دقیق برگزاری این المپیاد را ساعت 10 صبح روز پنجشنبه عنوان کرد.