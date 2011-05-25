206 فقره جواز تاسیس و طرح توسعه صنعتی در لرستان صادر شد

علی مهدوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 206 فقره جواز تاسیس و طرح توسعه صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار و 10 میلیارد تومان صادر شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از صنایع یاد شده برای هشت هزار و 145 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان یادآور شد: بررسی جواز تاسیس و طرح توسعه به تفکیک گروههای صنعت در سال 89 نشان دهنده آن است که بیشترین تعداد با 53 فقره و سرمایه گذاری یک هزار و 463 میلیارد تومان و اشتغال سه هزار و 9 نفر مربوط به سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده است.

مهدوی ادامه داد: در مدت زمان یاد شده بیشترین تعداد جواز تاسیس و طرح توسعه صادره به ترتیب مربوط به شهرستانهای خرم آباد با 61 فقره، بروجرد با 41 فقره و الیگودرز با 30فقره بوده است.