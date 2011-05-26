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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

صنعا بوی خون گرفت

صنعا بوی خون گرفت

رسانه ها از کشته شدن دهها نفر بر اثر درگیریهای مستمر در صنعا و همچنین انفجار انبار مهمات در پایتخت یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از کشته شدن 28 نفر بر اثر انفجار انبار مهمات در صنعا خبر داد.

همچنین رویترز نیز گزارش داد دهها نفر بر اثر درگیریهای مستمر در پایتخت یمن کشته شده اند؛ خبرگزاری فرانسه در این زمینه کشته شدن دست کم 24 نفر در درگیریهای خونین صنعا را تایید کرده است.

وزارت دفاع رژیم یمن هم از صدور حکم بازداشت بزرگ خاندان الاحمر از مخالفان عبدالله صالح خبر داد.

یک مقام رژیم یمن نیز از تخریب ساختمان یک شبکه تلویزیونی وابسته به مخالفان خبر داده است.

درگیریهای خونین همچنان میان نیروهای وابسته به عبدالله صالح و مخالفان در صنعا همزمان با تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم علیه رژیم دیکتاتوری ادامه دارد.

کد مطلب 1321126

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