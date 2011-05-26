29 هزار تن کالا از قزوین به خارج از کشور صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اردیبشهت ماه امسال درآمد گمرک استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

حسن علیدوستی گفت: در اردیبهشت ماه امسال 29 هزار تن کالا به ارزش هفده میلیون دلار از استان قزوین به مقصد 23 کشور از جمله عراق، کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و افغانستان صادر شده است.

وی افزود : اقلام صادراتی شامل 31 قلم کالا، مواد شوینده، کاشی و سرامیک، کولر، کالاهای صنعتی، شیشه و ورق گالوانیزه بوده است که از نظر وزنی شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک استان قزوین تصریح کرد: همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری 11 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیون دلار از استان قزوین ترخیص شده است که شامل کمپرسور، کشنده تریلر، خط تولید ماشین‌آلات قالب گیری فشاری و پرس، اجزا و قطعات کولر و پلی‌کربنات است.

به گفته این مسئول این کالاها از سنگاپور، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، آلمان، چین و کره وارد کشور شده‌است که از نظر وزن 38 درصد و از نظر ارزش 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

علیدوستی همچنین درآمد گمرک استان در ماه گذشته را 96 میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است.