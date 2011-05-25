گل اول ما را غافلگیر کرد/ قراردادم تمام شد و معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد!

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی تیمش برابر النصرعربستان و صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری گفت: قبل از مسابقه گفته بودم بازی سختی داریم اما من توان بازیکنان را تقسیم کرده بودم و با توجه به اینکه آنها در یک ربع اول با احتیاط بازی می کردند ما هجومی بازی می کردیم و خدا را شکر توانستیم در کمتر از 5 دقیقه دو گل بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن افزود: در دقایقی در نیمه دوم بر روند بازی مسلط نبودیم وقتی تیمی بسته بازی می کند باید بتوانیم خوب آنها را دور بزنیم به خوبی بازی را به بخش های مختلف انتقال دهیم و با شوت زنی یا ضربات ایستگاهی فرصت گلزنی را در اختیار بازیکنانمان قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما نشان دادند قدرتشان خیلی فراتر از اینهاست. من این پیروزی را به مسئولان کارخانه و کارکنان باشگاه تبریک می گویم زیرا در شرایط خاص توانستیم با آمادگی بالا در این دیدار پیروز شویم.

ابراهیم زاده با بیان اینکه امروز قراردادش به پایان رسید تاکید کرد: من فصل آینده هم مربیگری می کنم ولی در آینده مشخص می شود چه اتفاقی خواهد افتاد. البته امیدوارم ذوب آهن با ابراهیم زاده یا هر کس دیگری به این روند ادامه دهد این تیم بایستی با قدرت و اقتدار ادامه دهد این آرزوی من برای ذوب آهن است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: من متخصص لیگ قهرمانان آسیا نیستم بلکه مربی ام و به این کار عشق می ورزم. اگر زمانی تیمم شکست خورد باید بگویم بدشانس بودیم و بدشانسی عامل شکست ما شد.

وی در مورد بی احترامی بازیکنان النصر در ابتدای مسابقه گفت: به نظرم به آنها نگفته بودند چگونه عمل کنند آنها یک دقیقه سکوت را به سبک خودشان انجام دادند و ما چون سابقه این کار را داشتیم روی خط نیمه قرار گرفتیم.

خبرنگاری پرسید حضور شما در میانه زمین به همراه اعضای کادر فنی و دست تکان دادن برای تماشاگران مشکوک بود که وی در این خصوص اظهار داشت: تماشاگران ما را صدا کردند و ما باید به خاطر احترام و تشکر از آنها به وسط زمین می رفتیم و چیز دیگری نبود.

ابراهیم زاده در مورد اینکه امیرقلعه نویی روز گذشته گفته است سپاهان و ذوب آهن می توانند فینال آسیایی را در لیگ قهرمانان آسیا رقم بزند گفت: قطعا در مرحله بعد با سپاهان روبرو نمی شویم و با تیم های شرق آسیا دیدار خواهیم کرد. البته این موضوع به چند عامل بستگی دارد. یکی اینکه هر دو تیم با اقتدار بازیهایشان را ادامه دهند و در مرحله بعد هم با همدیگر روبرو نشویم تا به این شکل بتوانیم به فینال صعود کنیم این باعث افتخار مردم ایران است که هر دو تیم اصفهانی فینالیست شود که در صورت بروز این اتفاق یک تیم ایرانی بعد از سالها قهرمان آسیا خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با تاکید بر اینکه تیم ذوب آهن باید قوی بسته شود تا قدرتمندانه در فصل آینده به میدان برود در مورد پیشنهاد رشوه ای که به او داده شده تاکید کرد: اصلا چنین چیزی صحت نداشت من قبلا آن را تکذیب کردم. در مجموعه باشگاه ذوب آهن چنین مسئله ای وجود ندارد البته این اواخر بحث رشوه پیش از دیدار الهلال را دوباره مطرح کردند موضوعی که اصلا صحت ندارد.

وی در مورد اینکه خلعتبری و شهاب گردان قصد داشتند روز گذشته اردوی ذوب آهن را ترک کردند افزود: آنها به مسائل مالی خودشان اعتراض داشتند ولی من قبل از خروجشان از اردو با آنها صحبت کردم و برگشتند و شما دیدید آنها در این بازی چقدر خوب بازی کردند.

ابراهیم زاده در مورد ناراحتی بازیکنان در خصوص دریافت نکردن 20 درصد باقی مانده قراردادشان تاکید کرد: طبق قوانین فصل نقل و انتقالات این 20 درصد ضمانتی برای باشگاه است. اگر بازیکنی بماند این مبلغ را دریافت می کند و در صورتی که نماند باشگاه در خصوص این مبلغ با وی به توافق می رسد.