تکیه بر فرهنگ جهادی به اقتصاد کشور کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) همایش زن وایثار عصر چهارشنبه در سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزارشد.

در این همایش که جمعی از بانوان سازمان جهاد کشاورزی وهمسران جانباز وشهدای سازمان همن حضور داشتند محمد رضا صفری اظهارداشت: حضور موثرزنان در دوران انقلاب و پس از ‌آن و نیز درعرصه سازندگی باعث افتخارنظام است.

صفری با تجلیل از بانوان سازمان، ادارات تابعه و همسران جانباز و شهدا و تولیدکنندگان عرصه جهاد کشاورزی تصریح کرد: در عرصه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع باید جهادی عمل کرد تا به نتیجه رسید.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی بیان کرد: این نامگذاری متاثراز منش و دلاورمردیهای فرزندان جهادی است پس باید این فعالیت ها را برجسته کرد.

صفری تصریح کرد: با وحدت وهمگرائی و تکیه برفرهنگ جهادی واعتقاد به ولایت فقیه با برابری، برادری می توانیم الگوی خوبی برای دیگران باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: کسانی که دراین مسیر حرکت می کنند با عزم جدی تر و بانشاط بیشتر کار و فعالیت خواهند کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان هم با تاکید برحرکت درراستای ارزشهای اسلامی گفت: یکی از

دستاوردهای انقلاب اسلامی حضور گسترده بانوان در عرصه های مختلف است.

درادامه میرحبیبی استاد دانشگاه شهید بهشتی درخصوص ارزش واهمیت سوره کوثر و ویژگیهای اخلاقی حضرت فاطمه(س)

مقام وارزش زن مطالبی بیان کرد.

در پایان این مراسم ضمن تجلیل از خانواده های شهدای سازمان که در آزاد سازی خرمشهر نقش داشتند به بانوان سادات هدایایی اهدا شد.