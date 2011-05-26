جای خالی موزه همرزمان "ممد" در گلستان/ موزه دفاع مقدس اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ ساخت موزه دفاع مقدس و مرکز فرهنگی سالهای قبل در گرگان به زمین زده شد و اکنون اثری از ساخت آن است.

برخی معتقدند نیازی به موزه دفاع مقدس و فرهنگی نداریم و به بهانه تخریب مناطق حفاظت شده برای ایجاد موزه دفاع مقدس در استان کارشکنی می کنند.

یکی از مسئولان شهری که خود از یادگاران جنگ و نسل سوخته است، در پاسخ به این پرسش که سرانجام ساخت موزه دفاع مقدس در گرگان چه شد؟ اظهار بی اطلاعی می کند.

ممد کجایی که ببینی امروز جای خالی عبدالرضاها و حسینی طلب ها و دیگر حماسه سازان آزادی خرمشهر در گلستان بیش از هر زمان دیگری محسوس است و ساخت موزه می تواند نسل نو جامعه را با شما و آرمانهایتان بیشتر آشنا کند.

اینجا یادمان دوستان و همرزمانت، خاک گرفته و بیلبوردهای تبلیغاتی بیشتر جلوی چشماست تا تمثال، شیرجوانهایی مثل تو و عبدالرضا.

اینها بخشی از گل واژه ها و دردلهای یکی از از حماسه سازهای دیروز و نسل سوخته ای از گلستان بود که برای بچه محله هایش تعریف می کرد.

جوانمرد دیروز دهلاویه، فکه، مهران و پا به سن گذاشته و سرد و گرم چشیده کار و تلاش امروز، هنوز با خاطرات همرزمانش زندگی می کند و نفس می کشد.

گلایه مند بود از اینکه ساخت موزه دفاع مقدس در گلستان محقق نشد و می گفت: قرار بود موزه دفاع مقدس و موزه فرهنگی در تپه نورالشهدای گرگان ساخته شود و با آنکه کلنگش به زمین زده شد، هنوز اثری از آن نیست.

راستی، این روزها که نوای " ممد نبودی ببینی" در همه جا طنین انداز شده، بیش از هر زمان دیگری احساس غربت و تنهایی دارد و جای خالی دوستانش بیشتر رنجش می دهد.

می گفت: تا ایران، ایران است، مقاومت و پایداری و شهامت زنده هست؛ ولی کاش در این دوره و زمانه که برای هر چیر موزه ای ساخته می شود، برای بچه هایی که عمر، جوانی و زندگی را به پای ما گذاشتند نیز جایی وجود داشت.

می گفت: مگر خرجش بیشتر از این برج و باروهایی است که در حال ساخت است و مگر آن شیرمردها، نباید سهمی در این زمانه داشته باشند.

بین خودمان بماند، هر از چندگاهی، زخمهای دیروز به سراغش می آید و صدای سرفه های خشک و پی در پی، حکایت از زخم درونی دارد که از سالهای جنگ و کنار تو و همرزمها بودن برایش به ارمغان مانده است و می گوید: بدون این نشانیها، یادم می رود که چه حماسه ای کردید تا خونین شهر، خرمشهر شود.

اکنون اوست و این سرفه ها و این جای خالی همرزمان و آرزویی که سالها محقق نشده است.