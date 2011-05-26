مصون سازی خانواده ها در مقابل آسیبهای اجتماعی ضروریست

عباس رجایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک افزود: رسالت نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی در واکسینه کردن جامعه از بزه ها بسیار حساس است.

وی در ادامه با اشاره به موفعیت کشور ایران و مجاورت آن با کانون های مهم تولید و ترانزیت مواد مخدرعنوان کرد: گرفتار کردن جوانان به اعتیاد یکی از توطئه های شوم دشمنان است و با توجه به حجم گسترده مبارزات با مواد مخدر نقش زندان ها در اصلاح بزه ها و نابهنجاریها بسیار حساس و مهم است.

نماینده مردم اراک و کمیجان ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به واسطه ساختار اعتقادی و تربیتی زندان ها را به کانون علم آموزی و مهارت ورزی تبدیل کرده و در ایجاد تحول بنیادی در رفتارهای نابهنجار الگویی مناسب و موفق بوده است.

وی افزود: رویه تربیت اعتقادی ، اخلاقی و مهارتی در زندان های کشور قابل قبول بوده و در بسیاری از موارد مانع از بازگشت مجدد زندانیان به بزهکاری شده است.

رجایی گفت: مسئولان اجرایی، قضایی و نمایندگان مردم استان باید با عزم جدی و همت مضاعف حل معضلات حوزه زندان ها را در اولویت قرار دهند.