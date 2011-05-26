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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

ارتقای شاخص های سلامت در گرو اطلاع رسانی هدفمند است

ارتقای شاخص های سلامت در گرو اطلاع رسانی هدفمند است

اراک - حبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی گفت: ارتقا شاخص های سلامتی در سایه اطلاع رسانی هدفمند میسر است.

مجید رمضانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اطلاع رسانی کار آمد و هدفمند به رسانه ها و مردم می توان شاهد حفظ و ارتقای شاخص های سلامت در جامعه بود.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در اطلاع رسانی به موقع فعالیت های هر دستگاه بیان کرد: روابط عمومی ها گوش شنوا و چشم بیدار هر دستگاه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی اراک ادامه داد: روابط عمومی با زدن پل ارتباطی مناسب و انتقال پیشنهادات و انتقادها و انعکاس فعالیت ها می تواند اهرم پیش برنده موثری در امور و وظایف حوزه سلامت باشد.

وی گفت: سلامت مقوله ای فرادستگاهی و فرابخشی است و تنها در سایه تعامل سازنده مردم و مسوولان و ارتباطات قوی زیربخش ها با جامعه می توان مدیریت بهینه را در این حوزه اعمال کرد.
 

کد مطلب 1321178

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