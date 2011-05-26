احداث بیمارستان در آبسرد/ ایجاد باغ 7 هزار هکتاری در دماوند و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن، در آیین گشایش فاز نخست طرح مجموعه گردشگری الغدیر آبسرد که برگزاری جشن میلاد دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر را نیز به همراه داشت ، افزود: می بایست وعده های مسئولان در همان زمان مقرر اجرا شود تا مردم از این موضوع نگران نشوند.



ساماندهی جاده قدیم آبسرد آغاز شود



مرتضی تمدن با اشاره به مطالبات مردم آبسرد اظهار داشت: از جمله مطالبات مردم شهر آبسرد ساماندهی جاده قدیم این شهر است که طرح مذکور می بایست از فردا آغاز و تمامی مراحل آن به من اطلاع داده شود.



این مسئول طبیعت زیبای آبسرد را نقطه قوت و ضعف این شهر خواند و افزود: طبیعت زیبای آبسرد می تواند به رشد و توسعه این شهر و در عین حال به محلی جهت حضور زمین خواران و به طبع آن تخریب عرصه های بکر طبیعی بینجامد.



وی ادامه داد: از این رو ماموریت مدیریت شهری آبسرد و شهرستانی دماوند مراقبت از عرصه های طبیعی این شهر است تا مبادا درعوض توسعه ای صحیح شاهد از بین رفتن طبیعت زیبای آن باشیم.



تبدیل آبسرد به بخشی مجزا/ آغاز کار احداث بیمارستان آبسرد



تمدن از تبدیل آبسرد به بخشی مجزا خبر داد و افزود: در راستای ایجاد مدیریتی مناسب و رشدی روز افزون، این شهر و نواحی اطراف آن به بخشی مجزا تبدیل می شود.

استاندار تهران ضمن خطرساز خواندن جاده عبوری از آبسرد افزود: محور دماوند - فیروزکوه عبوری از کنار شهر آبسرد همواره می تواند آبستن بروز سوانح تلخ و خسارت بار رانندگی باشد.



این مسئول بیان داشت: بنابراین ایجاد بیمارستانی مجهز در این مناطق امری ضروری قلمداد می شود از این رو مطالعات مقدماتی طرح احداث مرکز درمانی یاد شده بعنوان مصوبه سفرهای هیئت دولت به اتمام رسید و در صورت اطمینان از اعتبارات موجود و توان شرکت پیمانکاری مجری پروژه مراحل احداث آن آغاز خواهد شد.



مساعدت 100 میلیونی استاندار به مجموعه الغدیر



وی از مساعدت 100 میلیون تومانی استانداری به مجموعه تفریحی الغدیر آبسرد خبر داد و افزود: مجموعه استانداری تهران آماده است تا در راستای اجرای فاز دوم مجموعه تفریحی - توریستی الغدیر شهر آبسرد اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان را به این طرح اختصاص دهد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در ادامه، طی سخنانی بیان داشت: خوشبختانه شهر آبسرد و شهرستان دماوند به طبع پیگیریهای بعمل آمده و مساعدتهای استانداری تهران در وضعیتی مناسب بسر می برد.



شاهرخ رامین با اشاره به اهم طرحهای اجرایی شهرستان دماوند عنوان کرد: آزادراه تهران - پردیس به ثمر نشست و در سایه این کارکرد دولت خدمتگزار، شهرستان دماوند عملا به محله ای از پایتخت تبدیل شد.



وی ادامه داد: علاوه بر این آزادراه مواصلاتی مذکور در ادامه روند رو به رشد خود توسط دو مسیر کنارگذر جنوبی و شمالی بومهن در آینده ای نه چندان دور به دیگر محورهای منتهی به شهرستانهای دماوند و فیروزکوه یعنی هراز با شش باند مجزا و دماوند - فیروزکوه حال دیگر چهار بانده متصل می شود.



وی پیرامون دیگر پروژه های راه سازی شهرستان دماوند گفت: دیگر مسیر مواصلاتی پراهمیت شهرستان دماوند جاده چهاربانده آبسرد - ایوانکی است که این طرح با شتابی مناسب در حال اجراست.

باغ هفت هزار هکتاری در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ایجاد می شود



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از ایجاد باغ هفت هزار هکتاری در این دو شهرستان خبر داد و افزود: طی اجرای طرحی کشاورزی هفت هزار هکتار باغات مثمر در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ایجاد می شود تا اشتغال امروز و ثروت فردا به مردمان نجیب این دو خطه تعلق گیرد.



این مسئول با اشاره به مطالبات مردمی شهر آبسرد عنوان کرد: از دیگر مطالبات مردمی شهر آبسرد می توان به ساماندهی جاده قدیم، آغاز بکار احداث بیمارستان این شهر، تبدیل آبسرد و نواحی اطراف آن به بخشی مجزا و تشکیل نماز جمعه ای مستقل جهت اقامه این فریضه دشمن شکن اشاره کرد.



وی در انتها با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر یادآور شد: آزادسازی خرمشهر که در سایه رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و تلاشهای عاشقانه غیور مردان و شیرزنان این مرز و بوم به حقیقت پیوست نیازی مبرم بود تا سرزمین اسلامی ایران امروز به فتح دیگر قلل رفیع و پرافتخار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل آید.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای شمالشرق استان تهران و شهرستان دماوند محسوب می شود.

آب و هوای مناسب این خطه از گذشته های دور تا کنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان منطقه ای مناسب جهت مسافرتهای یک روزه از آن یاد می شود از این رو افزایش جمعیتی چهار برابری طی فصول گرم برای مردم این دیار امری عادی قلمداد می شود.