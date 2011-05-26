ارزش معاملات سهام استان قم به 524 میلیارد ریال رسید

مجید آقاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های بازار بورس گفت: آمار بازار بوس هر سه ماه دسته بندی می شود و براین اساس آمار سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می دهد که ارزش معاملات سهام استان قم 524 میلیارد ریال است.



وی با بیان اینکه تعداد سهام مورد معامله 189 میلیون سهم بوده است بیان کرد: نسبت ارزش معاملات سهام استان قم به کل ارزش سهام کشور 6 صدم درصد بوده است.



معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم ادامه داد: همچنین در این سه ماهه نسبت تعداد سهام معامله شده در استان قم به کل سهام کشور نیز 6 صدم درصد بوده است.



آقاعلی با اشاره به آمار تعداد و ارزش سهام معامله شده در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته ابراز کرد: آمار نشان می دهد که ارزش معاملات و نسبت تعداد سهام مورد معامله شده در سه ماهه چهارم سال گذشته کاهش داشته است.



باید برای شرکت شهروندان در بازار بورس فرهنگ سازی شود



وی باتاکید بر اینکه باید عملکرد بازار بورس قم بهترشود گفت: باید در این زمینه در استان فرهنگ سازی شود تا شهروندان بدانند که بازار بورس محل مناسبی جهت سرمایه گذاری است.



معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم تصریح کرد: افراد باید با اطلاعات کامل و یا از طریق افراد معتمد که دارای اطلاعات کافی باشند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند تا دچار مشکل نشوند.