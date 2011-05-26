نهضت دانشنامه نویسی در حوزه نیازمند پیگیری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور شامگاه چهارشنبه در جمع طلاب مرکز تخصصی تفسیر قرآن حوزه علمیه قم اضافه کرد: ما طلاب حوزه در عرصه قلم زدن و نوشتن در ایران و جهان به اندازه کافی حضورنداریم و در حد و اندازه لازم در دنیا حضورنداشته ایم.



وی ابرازداشت: در قلم زدنهای علمی و ترویجی،هم در مقالات علمی و پژوهشی و هم در دایرة المعارف نویسی دچار کمبود شدید هستیم.



بهجت پور اظهارداشت: کسانی که بتوانند برای کودکان و نوجوانان و ... بنویسند به اندازه مورد نیاز نداریم و مجلات و مقالات علمی پژوهشی به اندازه قابل توجهی ارایه نکرده ایم.



مرکز تخصصی تفسیر مجله علمی منتشر کند



این پژوهشگر قرآنی ادامه داد: مرکز تخصصی تفسیر قرآن حوزه علمیه قم با وزانتی که دارد یک مجله علمی پژوهشی که نشانگر هویت حوزه باشد ندارد و در حوزه شخصیت های بزرگ خوب می توانند بگویند اما خوب نمی توانند بنویسند.



وی با بیان اینکه مکتوب نویسی در حوزه ضعیف است عنوان کرد: آشنایی اندک با زبان عربی در حوزه جزء نقایصی است که باید رفع شود که الان در برخی کشورها مانند مالزی و ترکیه کمتر این ضعف وجود دارد.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: مخاطبان امروز ما در فضای مجازی با قلم و نگارش با ما مرتبط می شوند و مکتوبی به نام کتاب تقریبا از عرصه در حال خارج شدن است.



حرکت با نشاط دانشنامه نگاری آغاز شده است



وی با بیان اینکه در حوزه در دو دهه اخیر حرکت بسیار با نشاط به سمت دانشنامه نگاری آغاز شده است گفت: دانشنامه نگاری در واقع تولید منابع مرجع بین المللی محسوب می شود و برای حوزه بسیار مهم است.



بهجت پور بیان کرد: نباید اروپائیان برای ما دایرة المعارف اسلامی و قرآنی بنویسند و تا شش بار چاپ شود و ما کاری انجام ندهیم چون دانشنامه ای که آنها بنویسند معلوم است که چه چیزی از آن بیرون می آید.



وی افزود: حرکت مبارک دانشنامه نویسی در حوزه شروع شده اما هنوز هیچ نهادی یک دایرة المعارف بیرون نداده است.

بهجت پور تاکیدکرد: یکی از پر رونق ترین عرصه حضور طلاب عرصه دانشنامه نگاری است که می توانند در این حوزه فعالیت پژوهشی مناسبی داشته باشند.



فرصت کم نظیر برای حوزه



وی ادامه داد: فرصت بسیار مناسبی در اختیار طلاب رشته های مختلف قرار دارد که بی نظیر است و ممکن است این فرصت دیگر در تاریخ حوزه تکرار نشود.



این پژوهشگر اذعان داشت: امروز همه نهادهای کشور تشنه این هستند که با رویکرد اسلامی به اصلاح و تغییر در مجموعه های خود دست بزنند و اگر ما اقدامی نداشته باشیم مسایل دیگری جایگزین میشود.