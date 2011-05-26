حرکت جمعی برای توسعه شهر سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی که در مجتمع فرهنگی فجر برگزار شد، اظهار داشت: حرکت جمعی در شهرداری و سایر ادارات و سازمان های دولتی برای تامین نیازهای مردم و توسعه همه جانبه مرکز استان کردستان آغاز شده است.

وی با اشاره به مشکلات و نارسایی های شهر سنندج در حوزه های مختلف بیان داشت: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون و با مشارکت همه جانبه پرسنل تلاشگر شهرداری و همچنین حمایت های مسئولان استانی و شهرستانی اقدامات و برنامه های بسیار خوبی برای خدمت گذاری به مردم آغاز شده است که این روند با جدیت هر چه تمامتر دنبال و پیگیری می شود.

شهردار سنندج با اشاره به لزوم خدمت رسانی بهتر به مردم و کسب رضایت آنها به عنوان یک اولویت اصلی در شهرداری سنندج یادآور شد: همکاری و مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در جهت خدمت بهتر به مردم یک نیاز اصلی و ضروری است که خوشبختانه در حال حاضر این همکاری به بهترین شکل ممکن عملی می شود.

وی همچنین از همکاری های مسئولان استان به ویژه استاندار کردستان در راستای حمایت از برنامه های شهرداری سنندج تقدیر کرد و گفت: طی شش ماه اخیر و با تغییر و تحولات صورت گرفته در شهرداری سنندج استاندار کردستان و سایر مسئولان استان همکاری مناسبی را با ما داشته اند که این همکاری ها باعث ارتقاء سطح برنامه های شهرداری و در نتیجه افزایش رضایت مردم شده است.

حسام شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک ایام هفته گرامیداشت مقام زن یادآور شد: زنان در دین مبین اسلام دارای جایگاه و ارزش والای هستند و به همین دلیل نیز امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.

وی گفت: بر خلاف نگاه ابزاری غرب به زنان که باعث بروز مشکلات بسیاری برای این قشر شده و جایگاه آنها را متزلزل کرده است، امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران زنان ضمن رعایت حجاب و عفاف در جایگاه های بسیار حساس و مهمی فعالیت می کنند.

در ادامه این مراسم که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و جمعی از پرسنل شهرداری سنندج برگزار شد، گروه موسیقی ناله دف به سرپرستی کیوان علیمحمدی به اجرای برنامه پرداخت و علاوه بر اهداء جوایز مسابقه قرآنی از زنان برگزیده شهرداری نیز تجلیل و در پایان یکی از گروه های نمایش سنندج نیز برنامه ای را اجرا کرد.