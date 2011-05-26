تقاضای بالای انتقالی معلمان خوزستان/ نبود کولر در مدارس خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد شامگاه چهارشنبه در شورای اداری استان خوزستان در حضور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: خوشبختانه وزیر اشراف کامل بر مشکلات آموزش و پرورش استان دارد و می داند که معلمانی که در این خطه هستند با چه مشکلاتی مواجه هستند.

وی افزود: پدیده گرد و غبار که ظاهرا قرار نیست حل شود مشکلات فراوانی به این خطه تحمیل کرده و هزینه های زندگی و درمان و حتی تفریح مردم را بالا برده است و این دلایل در کنار گرمای طاقت فرسا، نبود زیر ساخت های مناسب در شهرهای استان و سایر مشکلات ریز و درشت باعث شده تقاضای نخبگان برای مهاجرت به خارج از استان به شدت افزایش یابد.



نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین باید برای حل این مشکل راه چاره ای اندیشید. برای نمونه اکنون اکثر مراجعات به دفاتر نمایندگان خوزستان از سوی معلمان برای انتقال به خارج از استان است. البته با بیشتر این تقاضاها موافقت نمی شود ولی آیا معلمی که بر خلاف میل باطنی اش در منطقه ای مشغول به کار می شود می تواند کارایی لازم را برای دانش آموزان و ارتقای سطح تحصیل آنها داشته باشد.



ناصری نژاد اضافه کرد: البته اگر بگوئیم معملی به دلیل این شرایط کم کاری می کند بی انصافی است ولی دولت هم لازم است برای افرایش روحیه معلمان که در شرایطی نابرابر با سایر همکاران خود در سایر مناطق مشغول به تدریس هستند امتیازات ویژه ای در نظر بگیرد تا میل و رغبت آنها برای ماندن در خوزستان بیشتر شود.



وی گفت: به نظر من منطقه هر چه محروم تر باشد باید امکانات و مزایایی بیشتری برای آن در نظر گرفته شود تا رغبت معلمان در آن بیشتر شود. ما نیز در مجلس حاضریم برای این طرح با آموزش و پرورش همکاری داشته باشیم چرا که اگر این کار را انجام ندهیم آینده تعلیم و تربیت در استان و کشور با مشکل مواجه می شود.



رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان همچنین به نبود امکانات مناسب برای مدارس استان اشاره کرد و گفت: در استانی مثل خوزستان که درجه حرارات فوق العاده بالا است اغلب مدارس استان از داشتن سیستم سرمایشی بی بهره هستند.



ناصری نژاد افزود: به نظر شما در کلاس که 30 تا 40 دانش آموز می نشینند و عرق می کنند چه شرایطی برای تحصیل دانش آموزان به وجود می آید. به همین دلیل انتظار داریم آموزش و پرورش چنین مشکلی را حل کند.



وی خاطر نشان کرد: اغلب مدارس استان از داشتن آبسردکن هم محروم هستند که البته در کنار آن مشکلی وجود دارد که آب لوله کشی در استان قابل شرب نیست و هر مدرسه علاوه بر تهیه آب سرد کن باید آب مناسب و به عبارتی تصفیه شده نیز برای آن تامین کند.