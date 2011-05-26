ترک آبسرد از سوی اتباع بیگانه غیرمجاز ضروری است

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب اتباع بیگانه ساکن در شهرستان دماوند و شهر آبسرد برای اشتغال در این مناطق ساکن هستند.



این مسئول با تاکید بر لزوم ترک آبسرد از سوی اتباع بیگانه غیرمجاز افزود: در حال حاضر ترک آبسرد از سوی اتباع بیگانه غیرمجاز این شهر امری ضروری محسوب می شود.



وی از اجرای طرح تجمیع این اتباع در دماوند خبر داد و افزود: اما اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت طی طرحی که مقدمات آن از سوی فرمانداری دماوند تهیه می شود در آینده ای نه چندان تجمیع می شوند.



آبسرد با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای شمالشرق استان تهران و شهرستان دماوند محسوب می شود.



آب وهوای مناسب این خطه از گذشته های دور تا کنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان منطقه ای مناسب جهت مسافرتهای یکروزه از آن یاد می شود از این رو افزایش جمعیتی چهار برابری طی فصول گرم برای مردم این دیار امری عادی قلمداد می شود.

