فیلم داستانی "آیریلیق" در تبریز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان فیلم "آیریلیق" به زندگی مشترک امیر و آیدا می ­پردازد که به دلیل مشکلات ناشی از جراحتهای جنگی امیر وارد مرحله جدیدی شده است.



نادر­ساعی­ور نویسنده فیلمنامه "آیریلیق" کوشیده است مراتب مختلف مفهوم ایثار را در این فیلم بگنجاند به طوری که امیر، ایثارگر دوران دفاع مقدس است اما آیدا با تحمل مشکلات زندگی ایثار را به گونه­ای دیگر تجربه می­کند و امیر در مرحله بعدی برای رهانیدن همسرش از مشکلات پیرامون دست به ایثارگری دیگری می­زند.



قادر رهیف، نسرین مرادی و فاطمه مرادی بازیگران اصلی این فیلم داستانی هستند و سایر عوامل به شرح زیر اعلام شده است:

تصویر بردار: علی آبپاک، دستیار اول تصویر: پرویز توتونچی، گروه تصویر: یاشار دادبخش و مرتضی آزادی، صدابردار: حسن سلمانی، مدیر تولید: امین باحجب، دستیار تولید: فرید حمیدی، عکاس: نیما ایرانی، فیلمبردار پشت صحنه: علی نوبری و ناظر کیفی: محمدپورعبداله فرشبافی.



فیلم "آیریلیق" در فرمت HD تصویربرداری می­شود و بازیگران در آن به زبان ترکی­آذری مکالمه می­کنند.



"آیریلیق" که پیش از این "مصائب آیدا" نام داشت در مدت زمان تقریبی 30 دقیقه آماده نمایش خواهد شد.



این پروژه با حضور بهلول نعمتی، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان­شرقی و شهرام خدایی سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی و نیز جمعی از معاونین و کارشناسان دو نهاد و برخی از هنرمندان رشته سینما آغاز به کار کرد.



نادر­ساعی­ور نویسندگی و ساخت فیلمهای کوتاه قاعده، عروج، وضعیت، مراسم عید در روستای گازیر، وقتی میان شب، پلهی دوم، راشهای اضافی، مرد تک نتی، کژمیر، یالقیز، بارماق، یول، کوسا گلین و سریال­های تلویزیونی وفالی­اولدوز، یاشیل باخیش، یاشیل گونلروسونسوز سحر را در کارنامه دارد.