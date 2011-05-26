تمامی احکامی اجرایی در کشور باید به اذن ولایت فقیه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسحاق زاده چهارشنبه شب در همایش امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات شهرستان بجنورد اظهار داشت: تمامی اوامر باید با اذن رهبری صورت بگیرد و اگر امر به معروف و نهی از منکر هم می خواهد در کشور صورت بگیرد باید با اجازه رهبری باشد.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر امری الهی است و بعد از رسول الله و امامان بزرگوار این امر سنگین به ولایت فقیه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه به جز ولایت فقیه هیچ کسی حقی بر ملتها ندارد، افزود: تمامی مکاتبی که دم از آزادی و حکومت می زنند طاغوت هستند و هیچ حقی بر مردم ندارند.

حجت الاسلام اسحاق زاده اولین قدم در امر به معروف و نهی از منکر را تذکر لسانی بیان کرد و گفت: تذکر لسانی نیز باید با علم و تاثیر پذیری سخنان کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند صورت بگیرد تا اثر پذیری بیشتری داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بجنورد نیز در این همایش از انتخاب شهرستان بجنورد و اسفراین به عنوان دو شهرستان انتخاب شده از 40 شهرستان کشور در امر تذکر لسانی، خبر داد و گفت: گام اول در اجرای این طرح تذکر لسانی در سطح ادارات و کارخانجات استان است و گام دوم در بازار و اصناف و گام سوم در سطح شهرستان های بجنورد و اسفراین صورت می گیرد.

اکبری تصریح کرد: جهت نهادینه کردن الگوهای عملی امربه معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی کارگاه های آموزشی در این دو شهرستان برگزار می شود.