یک هزارتن به تولید ماهی قزل آلای چهارمحال و بختیاری افزوده می شود

فیروز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بهره برداری از این مجتمع سالانه هزار تن ماهی قزل آلا به ظرفیت تولیدی چهارمحال و بختیاری افزوده می شود اظهار داشت: این طرح در سال جاری به بهره برداری می رسد.



وی افزود: بهره برداری از طرح یاد شده زمینه اشتغال مستقیم 50 نفر را فراهم می کند.

خسروی اعتبار هزینه شده برای مجتمع پرورش ماهی رفن تا سال گذشته را 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: امسال پنج میلیارد ریال بودجه به اجرای این طرح تخصیص داده شد.

هم اکنون استان چهار محال و بختیاری رتبه نخست در تولید ماهی قزل آلا را در کشور دارد.