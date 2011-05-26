  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

فرماندار اردل به مهر خبر داد:

یک هزارتن به تولید ماهی قزل آلای چهارمحال و بختیاری افزوده می شود

یک هزارتن به تولید ماهی قزل آلای چهارمحال و بختیاری افزوده می شود

اردل - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اردل با بیان اینکه مجتمع پرورش ماهی رفن در شهرستان اردل تاکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: با بهره برداری از این طرح یک هزارتن به تولید ماهی قزل آلای چهار محال و بختیاری افزوده می شود.

فیروز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بهره برداری از این مجتمع سالانه هزار تن ماهی قزل آلا به ظرفیت تولیدی چهارمحال و بختیاری افزوده می شود اظهار داشت:  این طرح در سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: بهره برداری از طرح یاد شده زمینه اشتغال مستقیم 50 نفر را فراهم می کند.

خسروی اعتبار هزینه شده برای مجتمع پرورش ماهی رفن تا سال گذشته را 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: امسال پنج میلیارد ریال بودجه به اجرای این طرح تخصیص داده شد.

هم اکنون استان چهار محال و بختیاری رتبه نخست در تولید ماهی قزل آلا را در کشور دارد. 

کد مطلب 1321203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها