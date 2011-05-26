کمبودهای زیرساختی فرهنگی مازندران به وزیر ارشاد اعلام شد

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعلام نیازها که بیشتر به علت کمبود اعتبارهای مالی بوده، در نشست استاندار مازندران و فرماندارشهرستان آمل با وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در فرمانداری آمل جمع بندی و به وزیر ارائه شد.

وی افزود: مجتمع فرهنگی و هنری مرحوم کردان در ساری با حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی به علت کمبود اعتبار نیمه کاره و برای تمکیل آن به حدود 60 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به نامشخص بودن وضعیت کتابخانه مرکزی استان که در سفر دوم هیئت دولت به استان تصویب شد و هنوز اجرایی نشده اشاره کرد و ادامه داد: این طرح ملی و مصوبه هیئت دولت است و مسئول کتابخانه های کشور باید به تعیین وضعیت کتابخانه مرکزی مازندران توجه جدی کند.

ابراهیمی، محروم بودن مازندران از داشتن محل دائمی برپایی نمایشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی مناسب و مطلوب را دیگر مشکلات مطرح شده با وزیر فرهنگ و ارشاد بیان کرد و افزود: متاسفانه به علت این کمبود، برپایی نمایشگاه های سراسری کتاب در مازندران در مکانهایی برگزارمی شود، که درشان ناشران وبازدیدکنندگان نیست.

وی اضافه کرد: مشکل مهم این بخش کمبود زمین است که امیدواریم استانداری مازندران با تعیین و واگذاری زمین مورد نیاز در استان ، زمینه ساخت محل دائمی نمایشگاه های کتاب ومحصولات فرهنگی را فراهم کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ایجاد مجتمع های فرهنگی وهنری و استقرار اداره های جدید در شهرستانهای تازه تاسیس فریدونکنار، عباس آباد، میاندرود و شهرهای بهنمیر و کلاردشت را ضروری خواند.

وی ادامه داد: ایجاد این مجتمع ها و استقرار اداره های جدید در این شهرها نیازمند مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد است که این مورد به وزیر اعلام شد.

ابراهیمی یادآورشد: متاسفانه هم اکنون مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستانهای گلوگاه و بهشهر نیمه کاره است و مدت تحویل آنها طولانی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تامین مشکلات مالی این پروژه ها و دستور برخی مجوز های لازم از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، مازندران در بخش زیرساختهای فرهنگی برای شکوفاهی فعالان عرصه فرهنگ وهنر وضعیت مطلوبی پیدا خواهد کرد.

وی، از نمایندگان مردم مازندران درمجلس شورای اسلامی خواست در پیگیری و توجه به کمبودهای فرهنگی استان پیگیرتر باشند.