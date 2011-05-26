رکابزنان جام ریاست جمهوری به سمنان رسیدند/ رقابت 14 تیم خارجی و داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها دوچرخه سواران 14 تیم خارجی و داخلی در دو مرحله در استان سمنان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رکابزنان 6 تیم خارجی از چهارم تا هشتم خرداد ماه میهمان 3 استان تهران، البرز و سمنان هستند که استان سمنان امروز و فردا میزبان رکابزنان تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری است.

این تور در 5 مرحله و در مجموع به مسافت 695 کیلومتر به میزبانی هیئت دوچرخه‌سواری استان‌های تهران و سمنان و در مسیر سه استان تهران، البرز و سمنان برگزار خواهد شد.

در این دوره رکابزنان تیم‌های ملی ازبکستان، تیم ملی قزاقستان، تیم ملی ژاپن، تیم باشگاهی ترک آستانا قزاقستان، تیم باشگاهی له تو آ مالزی و تیم باشگاهی پنل بی استرالیا در کنار دوچرخه ‌سواران تیم‌های پتروشیمی تبریز، سورن تبریز، دانشگاه آزاد، ولیعصر کرمان، پیکان تهران، پانا اردبیل، پدافند عقاب و تیم ملی امید رقابت می‌کنند.

مرحله دوم این تور 10 صبح امروز از مسیر ایوان کی، گرمسار، سمنان، مهدیشهر، شهمیرزاد و چاشم به مسافت 155 کیلومتر است که بعد از عبور از شهر شهمیرزاد خط پایان تور در گردنه بشم محور شهمیرزاد به چاشم است.

مرحله سوم رقابت ها 9 صبح فردا از آرادان زادگاه رئیس جمهور آغاز می شود و از شهرهای گرمسار، ایوان کی، آبسرد، فیروزکوه در بومهن به مسافت 125 کیلومتر پایان می یابد.

میزبانی دو مرحله از چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری به استان سمنان تعلق گرفته، که در هرمرحله از این رقابتها رکابزنان از جاذبه های طبیعت استان نیز بهره مند خواهند شد.

مسیرهای روستایی در روز برگزاری تور دوچرخه سواری مسدود می‌شود



مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو روز برگزاری این مسابقات در محورهای استان سمنان برگزار می شود، گفت: گروه‌های راهداری، کلیه مسیرهای فرعی و روستایی منتهی به جاده‌های اصلی آرادان - گرمسار- ایوانکی - آبسرد - دماوند و نیز ایوانکی - گرمسار - سمنان – مهدیشهر- شهمیرزاد - چاشم را مسدود می کنند.



رجب قربانپور با بیان اینکه گروه‌های راهداری اداره‌های راه و ترابری اقدام به لکه گیری، آسفالت و خط کشی محورهای ارتباطی کرده‌اند، گفت: نصب علایم مورد نیاز و موارد ایمن سازی در محورهای یاد شده از دیگر اقدامات راه و ترابری در برگزاری مسابقات دوچرخه سواری است.



سمنان آماده میزبانی رکابزنان خارجی و داخلی



مدیرکل تربیت بدنی استان سمنان از آمادگی کامل این استان برای میزبانی و برگزاری رقابتهای بین المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با دستگاههای مرتبط از جمله پلیس راه و ... انجام شده است.



همت هادیان با بیان اینکه سمنان در برگزاری این تور، میزبان دو مرحله از پنج مرحله آن است، گفت: کلیه مسیرها، زمان ورود تیمها، محل اسکان و ... پیش بینی شده است و سمنان کاملا آماده برگزاری این رقابتها است.



به گفته وی، دوچرخه سواران تور ریاست جمهوری از سه شهرستان استان سمنان عبور می کنند که با توجه به حضور تیم های خارجی شرایط مناسب و مطلوبی برای برگزاری هرچه بهتر این رقابتها در استان سمنان فراهم شده است.