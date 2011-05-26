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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

زمین چمن شهرستان کیار 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زمین چمن شهرستان کیار 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شلمزار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کیار از پیشرفت 65 درصدی احداث زمین چمن این شهرستان خبر داد.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شلمزار با بیان اینکه این زمین چمن تا پایان شهریور امسال بهره برداری می شود اظهار داشت: زمین چمن کیار در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع احداث و امکانات ورزش های دومیدانی، پرتاب دیسک و فوتبال در آن فراهم می شود.

وی افزود: هزینه کلی این طرح سه میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده که یک میلیارد و 130 میلیون ریال آن تاکنون هزینه شده است.

شلمزار مرکز شهرستان کیار از توابع استان چهارمحال و بختیاری که با وسعتی حدود 42 کیلومتر مربع در 50 درجه و 5 دقیقه طول شرقی و 32 و 32 دقیقه عرض شمالی در فاصله 35 کیلومتری جنوب شهرکرد واقع گردیده و از طرف شمال به کوه گل انجیر و از جنوب به کوه سوخته و گردنه زره و کوه چزغان و از شرق به روستای جعفر آباد و شهر گهرو و از غرب به روستای بزرگ دستنا محدود می شود. 
 

کد مطلب 1321211

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