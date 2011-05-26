بازگشت عموپورنگ به تلویزیون/ گلایه نویسنده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه"

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز بعد از گلایه بیتا منصوری، تهیه کننده مجموعه تلویزیونی "زمین انسان‌ها" زمان پخش این سریال تغییر کرد. محمدرضا معصوم‌زادگان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران علت تغییر زمان پخش این سریال به کارگردانی ابوالحسن داوودی را تصمیم شبکه و بهتر دیده شدن سریال عنوان کرد.

وی خاطرنشان ساخت: به علت تداخل این مجموعه‌ تلویزیونی با سایر برنامه‌های تلویزیون، تصمیم گرفتیم که زمان پخش را تغییر دهیم. مخاطبان نیز طی تماس‌های تلفنی خود به خاطر همپوشانی این سریال با سایر برنامه‌های پرببیننده، خواستار تغییر زمان پخش سریال "زمین انسان‌ها" شدند.

نمایی از سریال "زمین انسان‌ها"

- بهنام احمدپور مبارکه، مدیر رادیو جوان تاکید کرد در حال حاضر بسیاری از برنامه‌های رادیو جوان رویکرد چالشی و انتقادی دارند، به همین خاطر این برنامه‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و تعدادی برنامه جدید هم اضافه می‌شود.

- محمود فلاح، تهیه‌کننده سریال "مختارنامه" هفته گذشته از کیفیت پایین دوبله نسخه عربی سریال "مختارنامه" که این روزها از شبکه آی فیلم درحال پخش است، ابراز تاسف کرد.

وی در این‌ باره گفت: کلیه حقوق مادی سریال "مختارنامه" به صدا و سیما تعلق دارد و به همین دلیل طبیعی است این سازمان بخواهد اثر تولید شده را دوبله کرده و به زبان‌های دیگر پخش کند؛ اما هر اثری در کنار حقوق مادی، دارای حقوق معنوی نیز هست که طبق عرف رایج و حرفه‌ای باید هرگونه تغییری در محتوا با سازندگان اثر و صاحبان حقوق معنوی آن هماهنگ شود که متاسفانه درخصوص دوبله‌ این سریال به زبان عربی، چنین عرفی رعایت نشده است.



- در پی انتقاد تهیه‌کننده سریال "مختارنامه" به دوبله عربی این سریال که از شبکه بین‌المللی فیلم و سریال IFILMTV پخش می‌شود، روابط بین‌الملل آی فیلم پاسخ داد. آنها انتقادات ذکر شده توسط تهیه‌کننده سریال "مختارنامه" را غیرعلمی و ناشی از نداشتن شناخت او از مقتضیات دوبلاژ و زبان و فرهنگ مخاطبان شبکه در جهان عرب عنوان کردند.

در این مطلب همچنین تصریح شده است: دو زبان فارسی و عربی از نظر ساختار وحالات مختلف بیانی نظیر تأکید، استفهام، نفی، نهی، تعجب و ... تفاوت هایی دارند. بنابراین نباید توقع داشت که زمان و نحوه تلفظ واژه‌های یک عبارت در هر دو زبان، دقیقاً یکسان باشد. حال آنکه درخصوص نسخه عربی "مختارنامه" تلاش شده تا حدامکان این اختلاف احساس نشود.

نمایی از سریال "مختارنامه"

- پیش‌بینی می‌شود شبکه ورزش در شش ماهه دوم امسال راه‌اندازی شود. از قرار علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما مشغول فراهم کردن تجهیزات این شبکه است.

- رضا پورحسین مدیر سابق شبکه آموزش با حکم جدید علی دارابی، معاون سیما به عنوان مدیر شبکه مستند معرفی شد. همچنین با حکم جدید دارابی محمدمهدی قاسمی مدیر سابق رادیو سلامت هم به عنوان مدیر جدید شبکه آموزش منصوب شد.

- محمد بیرانوند، یکی از نویسندگان سریال تلویزیونی "مختارنامه" به نحوه برگزاری مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران این سریال تلویزیونی که از سوی سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد به شدت اعتراض کرد.

وی با بیان این مطلب که به نظر می‌رسد بانیان این مراسم درک درستی از نحوه شکل‌گیری سریالی همچون "مختارنامه" نداشته و صرفاً در پی برگزاری یک شو هستند، گفت: متاسفانه نهادهای مختلف فرهنگی همچون سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران و دانشکده علوم پزشکی، به جای اینکه مراسم‌هایی اینگونه را به فضاهایی فرهنگی تبدیل کرده و از زوایای مختلف به چنین رویدادهایی نگاه کنند، چنین مراسم‌هایی را در حد یک شو تنزل می‌دهند که طی برگزاری مراسم حاضران بتوانند از بازیگرانی که نقش‌های نوشته شده توسط بنده و همکارانم را ایفاء کرده‌اند، امضاء بگیرند.

بیرانوند با ابراز تاسف از بی‌توجهی واسطه‌های برگزاری این مراسم به عوامل مهم و کلیدی پشت صحنه گفت: من این کار را با روح و جان برای امام حسین (ع) نوشتم، ولی حالا بابت روضه‌ای که گفته‌ام و در میان مردم با استقبال مواجه شده خودم مهجور مانده‌ام و باز هم هلهله‌ها برای شومن‌هاست! این چه رسمی است که در مرحله تحقیق و نگارش، نویسنده بیشترین زحمت را متحمل شود و کمترین دستمزد را بگیرد، ولی در مرحله تولید و ساخت بازیگر بیشترین دستمزد را نصیب خود کند و در پایانکار نیز فقط او مورد توجه واقع شود و باز هم نویسنده از چنین برنامه‌هایی بی نصیبب ماند و حتی او را دعوت هم نکنند؟

- هفته گذشته علیرضا به‌فر با حکم جدید محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما به عنوان سرپرست جدید رادیو سلامت معرفی شد.

- پوران درخشنده هفته گذشته از ساخت سریال "راه کربلا" در کرمانشاه خبر داد و گفت: می‌خواهم در این پروژه به معرفی شخصیت‌های ماندگار، آثار باستانی، صنایع دستی، گویش و غذاهای استان کرمانشاه بپردازم و به نوعی دین خود را به زادگاهم ادا کنم.

پوران درخشنده

- فریبرز عرب‌نیا بازیگر نقش مختار هفته گذشته اعتراف کرد که در این مجموعه به طور متوسط ماهی 10 میلیون تومان و در طول این سریال 600 میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت کرده‌ است.

وی افزود: البته چنین رقمی در حال حاضر دستمزد یک فصل یک مربی فوتبال است.

- داود میرباقری کارگردان مجموعه "مختارنامه" در نشست نقد و بررسی این سریال در دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد او علاقمند بود در ابتدا سریال "سلمان فارسی" را بسازد و بعد "مختارنامه" را، اما سازمان صدا و سیما برای تولید "سلمان فارسی" عقب نشینی کرد.

او در این نشست اعلام کرد سریال "مختارنامه" را فقط برای خودی‌ها نساخته و قصه را به گونه‌ای روایت کرده تا غیرخودی‌ها هم بتوانند این سریال را ببینند.

- بهنام احمدپور مبارکه، مدیر رادیو جوان هفته گذشته درباره‌ دلایل قطع برنامه‌ "نمایش جوان" رادیو جوان، گفت: مدت زمان نمایش‌های تولید شده بیش از زمانی بود که در اختیار داشتیم و برای اینکه جدول پخش برنامه‌های رادیو جوان برهم نریزد، نمایش‌ها به سازندگان برگردانده شد تا پس از اصلاح مدت زمان اضافی، بار دیگر به شبکه ارسال و پخش شوند.

وی تاکید کرد هیچ فردی مانند سازنده‌ یک اثر نمی‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد و ابراز امیدواری کرد که این نمایش‌ها هر چه سریعتر اصلاح و برای پخش آماده شوند تا برنامه "نمایش جوان" بار دیگر روی آنتن برود.

- مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه جام جم هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد در حال حاضر برای تولید فیلم و مجموعه‌های مستقل در این شبکه مشغول بررسی فعالیت با کمپانی‌های فیلمسازی در کانادا و برخی کشورهای اروپایی هستند.

- هفته گذشته با حکم علی دارابی معاون سیما، سیدباقر پیش‌نمازی مدیر شبکه قرآن با حفظ سمت دبیر شورای معارف سیما شد. پیش از این حجت الاسلام محمد شیخ الاسلام دبیر شورای معارف سیما و رئیس گروه معارف سیما بود.

- علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران هم بعد از مذاکراتی که با علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو داشت، قرار است به عنوان مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو فعالیت‌اش را ادامه دهد. از قرار نظر مساعد علی دارابی معاون سیما هم در این باره گرفته شده است.

علی زارعان

- محمود زنده‌نام مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو در نشست خبری که هفته گذشته با خبرنگاران داشت، اعلام کرد در حال حاضر مهدی دهقان نیری مدیر اداره کل نغمات و آیین‌های رادیو به عنوان دوست و قائم مقام با این مرکز همکاری می‌کند و بعد به عنوان مدیر این مرکز و رادیو نمایش به فعالیت‌اش ادامه می‌دهد.

زنده‌نام اول تیرماه امسال بازنشست می‌شود.

- عموپورنگ پس از چند ماه غیبت از تلویزیون، با برنامه "عبور موقت" به شبکه دو سیما برمی‌گردد.

مسلم آقاجانزاده، تهیه‌کننده برنامه ‌"عبور موقت" با اعلام این خبر گفت: "عبور موقت" در 10 قسمت یک برنامه موقت است که تا آماده شدن سریال "عموپورنگ" روی آنتن می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: "عبور موقت" برنامه اصلی ما نیست و قرار است به صورت هفتگی در روزهای جمعه روی آنتن برود. همچنین سریال عموپورنگ نیز که درحال حاضر در مرحله پیش‌تولید به سر می‌برد، قرار است به صورت هفتگی پخش شود.