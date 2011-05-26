عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- گردانهای قذافی در حال حاضر شهر الزنتان را با موشکهای گراد مورد حمله قرار می دهند.



- دهها هزار یونانی با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان خواستار انجام اصلاحات شدند.



- ارائه پیش نویس قطعنامه اروپا در شورای امنیت که از سوی می خواهد به آنچه توقف خشونت علیه معترضان خوانده می شود، پایان می دهد.



- مصر تصمیم گرفت گذرگاه رفح در مرز نوار غزه را به طور دائمی باز کند.



- رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از تصمیم شجاعانه دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح در نوار غزه مدعی پیامدهای خطرناک این تصمیم شد.



- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از تصمیم دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح تمجید کرد.

- درگیریها در نزدیک فرودگاه صنعا پایتخت یمن ادامه دارد.



- سید حسن نصرالله از سوری ها خواست به گفتگو روی آورند نه برخورد و با این کار نظام مقاوم خود را حفظ کنند.



- سیلیو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا درباره کشته شدن فرزند قذافی دیکتاتور لیبی ابراز تردید کرد.



- رسانه ها از توقف فوران آتشفشان ایسلند خبر دادند.



- سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل واحد جدیدی برای حفظ صلح متشکل از هفت هزار نیرو را در جنوب سودان پس از جدایی از شمال در جولای آینده مطرح کرد.