عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- گردانهای قذافی در حال حاضر شهر الزنتان را با موشکهای گراد مورد حمله قرار می دهند.
- دهها هزار یونانی با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان خواستار انجام اصلاحات شدند.
- ارائه پیش نویس قطعنامه اروپا در شورای امنیت که از سوی می خواهد به آنچه توقف خشونت علیه معترضان خوانده می شود، پایان می دهد.
- مصر تصمیم گرفت گذرگاه رفح در مرز نوار غزه را به طور دائمی باز کند.
- رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از تصمیم شجاعانه دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح در نوار غزه مدعی پیامدهای خطرناک این تصمیم شد.
- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از تصمیم دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح تمجید کرد.
- درگیریها در نزدیک فرودگاه صنعا پایتخت یمن ادامه دارد.
- سید حسن نصرالله از سوری ها خواست به گفتگو روی آورند نه برخورد و با این کار نظام مقاوم خود را حفظ کنند.
- سیلیو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا درباره کشته شدن فرزند قذافی دیکتاتور لیبی ابراز تردید کرد.
- رسانه ها از توقف فوران آتشفشان ایسلند خبر دادند.
- سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل واحد جدیدی برای حفظ صلح متشکل از هفت هزار نیرو را در جنوب سودان پس از جدایی از شمال در جولای آینده مطرح کرد.
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