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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

-  گردانهای قذافی در حال حاضر شهر الزنتان را با موشکهای گراد مورد حمله قرار می دهند.

- دهها هزار یونانی با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان خواستار انجام اصلاحات شدند.

- ارائه پیش نویس قطعنامه اروپا در شورای امنیت که از سوی می خواهد به آنچه توقف خشونت علیه معترضان خوانده می شود، پایان می دهد.

- مصر تصمیم گرفت گذرگاه رفح در مرز نوار غزه را به طور دائمی باز کند.

- رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از تصمیم شجاعانه دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح در نوار غزه مدعی پیامدهای خطرناک این تصمیم شد.

- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از تصمیم دولت موقت مصر برای باز کردن دائمی گذرگاه رفح تمجید کرد.

- درگیریها در نزدیک فرودگاه صنعا پایتخت یمن ادامه دارد.

- سید حسن نصرالله از سوری ها خواست به گفتگو روی آورند نه برخورد و با این کار نظام مقاوم خود را حفظ کنند.

- سیلیو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا درباره کشته شدن فرزند قذافی دیکتاتور لیبی ابراز تردید کرد.

- رسانه ها از توقف فوران آتشفشان ایسلند خبر دادند.

- سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل واحد جدیدی برای حفظ صلح متشکل از هفت هزار نیرو را در جنوب سودان پس از جدایی از شمال در جولای آینده مطرح کرد.

کد مطلب 1321215

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