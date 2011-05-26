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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

آیت الله نعیم آبادی عنوان کرد:

300 روستای هرمزگان فاقد مسجد/ صادرات نفت برای واردات تخم مرغ

300 روستای هرمزگان فاقد مسجد/ صادرات نفت برای واردات تخم مرغ

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: 300 روستای هرمزگان فاقد مسجد است و باید با تشکیل مجمع خیرین مسجد ساز این مشکل را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح پنجشنبه در جمع مدیران استان هرمزگان بیان داشت:  با توجه به اینکه 300روستای هرمزگان فاقد مسجد است امیدواریم با تشکیل مجمع خیرین مسجد ساز در این حوزه هم موفقیتهای چشم گیر کسب کنیم.

وی یادآور شد: امسال سال جهاد سازندگی است و باید توجه کنیم کشوری که نفت صادر می کند چرا باید تخم مرغ را از چین وارد کند بیایید با عمل این معضل را محو کنیم و در شکوفایی اقتصاد کشورمان تلاش کنیم.  

زنان را در فعالیتهای اقتصادی سهیم کنید

آیت الله نعیم آبادی، تصریح کرد: خانواده ها را باید در سبد تولید سهیم کرد تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی فائق آییم، حتی زنان را باید در فعالیتهای اقتصادی سهیم کنیم چراکه نیمی از افرادجامعه ما را زنان تشکیل می دهند.

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: دو پدیده خطرناک جامعه مارا تهدید می کند، اول اینکه علم که برای تسلط طبیعت است نه فرار از طبیعت که متاسفانه شاهد دوری جوانان از توسعه کشاورزی و پرورش دام هستیم.  

وی در ادامه گفت: دومین آن عمل است، ما دیروز عمل داشتیم ولی علم نداشتیم یعنی اینکه در گذشته کشاورزهای کشور بی سواد بودند اما در حال حاضر علم بدون عمل داریم.

ولی فقیه در استان هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان یکی از استانهای  پیشرو در امر مدرسه سازی است و می توان با قاطعیت گفت که رتبه اول در جهت مدرسه سازی را نسبت به سایر استانهای دیگر داریم.

کد مطلب 1321216

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