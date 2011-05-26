فرهنگ اطلاع رسانی در برخی ادارات خراسان جنوبی مغفول است

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از رسانه ها برای اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با افکار عمومی و دریافت بازخورد و آگاهی از داوری های افکار عمومی در قبال عملکرد سازمان به عنوان یکی از مفیدترین، با صرفه ترین، سریع ترین، گسترده ترین و مستمرترین شیوه های برقراری ارتباط متقابل میان سازمان با مردم است.

رسانه ها به عنوان یک امکان بالقوه مناسبترین فرصتها را برای ارتباط مدیران با افکار عمومی فراهم می سازند اما در خراسان جنوبی برخی از مدیران از انجام گفتگو با خبرنگاران به دلایلی از جمله نداشتن وقت، عدم کارایی در راستای نداشتن پاسخ برای سئوالات چالشی خبرنگاران و ... سرباز می زنند.

با توجه به اینکه خراسان جنوبی یکی از نقاط محروم کشور محسوب شده دولت عدالت محور نهم و دهم توجه ویژه ای به این استان دارد و این در حالی است که برغم دلسوزی های فراوان دولت برخی از مدیران استانی بدون هیچ تلاشی از اطلاع رسانی خدمات انجام شده خودداری می کنند.

جواب مدیرکل در پاسخ به خبرنگاران، دلیلی برای عذرخواهی ندارم

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی در راستای لغو ساعت مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد دلیلی برای عذرخواهی ندارم.

با توجه به قرار گرفتن در آستانه هفته محیط زیست خبرنگاران مهر بعد از دو هفته تماس برای تهیه گزارشاتی در راستای محیط زیست، مسئول دفتر این نهاد برای امروز پنجشنبه پنج خردادماه ساعتی را برای مصاحبه لحاظ کرد که متاسفانه با مراجعه خبرنگاران مهر مدیرکل مربوطه گفت وقتی برای مصاحبه ندارم.

مدیرکل در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه این ساعت برایشان بعد از هفته ها در نظر گرفته شده و وقتشان را تنظیم کرده اند، گفت: من اطلاعی از وقت مصاحبه ندارم و به این منظور دلیلی برای عذرخواهی از شما ندارم.

این امر در صورتی است که استاندار خراسان جنوبی بر تعامل مدیران کل با رسانه ها تاکید فراوان داشته و در نشستی با خبرنگاران گفته بود: از هیچ مدیرکلی پذیرفته نیست که پاسخگوی سئوالات خبرنگاران نباشد.

برای ما خبرنگاران که هدفمان اطلاع رسانی به موقع است، این کار علامت سئوالی است و کم نیستند این چنین ادارات و مدیرانی در خراسان جنوبی که با خبرنگاران اینگونه برخورد هایی دارند.