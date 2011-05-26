تعیین تکلیف بهزیستی/ وقوع سومین کودک آزاری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادغام وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی وضعیت سازمان بهزیستی ابهام داشت و مشخص نبود که زیر نظر وزارت رفاه باقی می ماند و یا به وزارت بهداشت منتقل می شود. اما سرانجام روز گذشته سرپرست سازمان بهزیستی عنوان کرد که بهزیستی زیر مجموعه وزارت رفاه باقی می ماند.

به گفته اسفندیاری براساس آخرین اقدامات کارشناسی صورت گرفته، بهزیستی زیر مجموعه وزارت رفاه باقی می ماند و به فعالیتهای حمایتی و توانخشی خود ادامه می دهد.

وی همچنین افزایش 10 درصدی یارانه مددجویان تحت پوشش این سازمان را نیازمند مصوبه قانونی مجلس دانست و گفت: سیاست دولت از ابتدا پرداخت یارانه بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی بوده و در حال پیگیری تدابیر لازم برای پرداخت یارانه بیشتر به مددجویان است.

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 20 درصدی یارانه مراکز نگهداری تحت پوشش این سازمان در سال جاری خبر داد و افزود: افزایش یارانه در دستور کار دولت قرار دارد و به محض تصویب، ابلاغ می شود.

وی همچنین حکم سرپرستی خود را نیز قانونی دانسته و عنوان کرد: حکم سرپرستی برای وزیر تنها سه ماه مهلت دارد، چرا که وزیران نیازمند رای اعتماد از مجلس هستند، اما در مورد فردی که مسئولیت دولتی بر عهده می‌گیرد و اختیارات مالی و اداری به وی تفویض می‌شود، حکم سرپرستی مشکلی ندارد.

اجرای طرح حمایت اجتماعی از خانواده معتادان بهبود یافته

مدیرکل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی از اجرای طرح حمایتی و توانمندسازی معتادان پس از درمان خبر داد و گفت: براساس این طرح خانواده های معتادان بهبود یافته نیز تحت پوشش حمایتهای لازم قرار می گیرند.



فرهاد اقطارگفت: خانواده معتادان نیز برای بهره مندی از یک زندگی عادی در اجتماع نیاز به حمایت دارند به همین دلیل برای اجرای این طرح قرار است ستادمبارزه با مواد مخدر اعتباری اختصاص دهد.

مدیرکل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشورتاکید کرد: توانمند سازی معتادان بهبود یافته نیز برنامه دیگری است که در سال جاری اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات حمایتی پس از ترخیص به معتادان الزامی است، گفت: شرایط جامعه به گونه ای است که معتادان پس از بهبود به راحتی مورد پذیرش قرار نمی گیرند به همین دلیل برای اینکه این افراد بتوانند شغلی انتخاب کنند و در اجتماعی حضور داشته باشند نیاز به خدمات حمایتی دارند.



85 درصد والدین کودکان بهزیستی صلاحیت نگهداری فرزندانشان را ندارند



معاون دفتر توانمندسازی خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزیستی گفت: فقط 15 درصد کودکان تحت پوشش مراکز و خانه‌های کودک بهزیستی بدون والدین و جد پدری هستند.



حمید رضا الوند افزود: سالانه هزار و 800 تا دو هزار کودک بدون سرپرست موثر و قانونی با دستور دستگاه قضایی در خانه های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی پذیرش فعال می شوند.

به گفته وی، 85 درصد کودکانی که پذیرش می شوند دارای والدین و جد پدری هستند که به دلایل مختلفی مانند صلاحیت نداشتن، زندانی بودن، طلاق، فساد، دارا بودن بیماری صعب الاعلاج و... شرایط نگهداری از کودکانشان را ندارند و با حکم قضایی کودک به مراکز نگهداری بهزیستی سپرده می شوند این درحالی است که فقط 15 درصد آنها والدین ندارند.

معاون دفتر توانمندسازی خانواده، زنان و کودکان سازمان بهزیستی افزود: سال گذشته یک هزار کودک بی سرپرست نیز به عنوان فرزند خوانده به خانواده های دارای شرایط سپرده شدند.

سومین کودک آزاری طی ماه گذشته / سوختگی 70 درصد بدن باربد

"باربد" سومین قربانی کودک آزاری‌ در هفته گذشته بود که از کرج برای ادامه درمان به "بیمارستان شهید مطهری" تهران منتقل شد.

شیرین صدرنوری مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان از وخامت حال این کودک سه ساله خبر داد و گفت: بنابر اظهارات پرستاران، حال عمومی باربد به دلیل عفونت سوختگی های بدن وی رضایت بخش نیست.

صدر نوری تاکید کرد: با توجه به سوختگی 70 درصدی بدن این کودک سه ساله، موادغذایی و دارو همچنان از طریق بینی به بدن باربد تزریق می‌شود.

مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان همچنین از پذیرفتن وکالت این پرونده توسط انجمن خبر داد و درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده مذکور، خاطرنشان کرد: بازپرس به این پرونده نگاه مثبتی دارد و نسبت به مقوله کودک آزاری حساس است.

در حوزه رفاه نیز یکی از مهترین موضوعات مطرح در هفت روز گذشته تعیین وزیر برای وزارت رفاه و کار بود بطوریکه نمایندگان مجلس از احتمال معرفی وزیر زن برای این وزارتخانه و استقبال مجلس از این امر خبر داده بودند.

مجلس؛ موافق وزیر زن



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد احتمال معرفی وزیر زن گفت: در شرایط فعلی جامعه زنان دست کمی از مردان ندارند و معرفی یک زن به عنوان وزیر رفاه و کار اقدام بسیار درستی است که با استقبال عموم و مجلس نیز همراه خواهد شد.



عزت الله دهقان در مورد گمانه زنی ها در مجلس پیرامون معرفی وزیر این وزارتخانه جدید گفت: با توجه به گستردگی و خاص بودن فعالیتهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و همچنین به دلیل اینکه این وزارتخانه با جامعه ای 70 میلیونی در ارتباط است باید فردی متخصص، توانمند و دارای تجربه فعالیت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آشنا با فضای اقتصادی جامعه، از سوی رئیس جمهور انتخاب شود.

این نماینده مجلس در مورد معرفی وزیر زن برای وزارتخانه ادغام شده رفاه و کار گفت: برای اولین بار است که در جامعه زنان هم همانند مردان کار و تلاش می کنند و نه تنها کمتر از مردان نیستند بلکه از خیلی از آنها هم بهتر می توانند مدیریت کنند و از پس امور برآیند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مخالف انتخاب وزیر زن نیست، گفت: چنانچه این فرد از سوی رئیس جمهور معرفی شود با موافقت نمایندگان مجلس روبرو می شود.



زنان توانمند زیادی برای اداره وزارتخانه‌های ادغام شده وجود دارد



عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه زنان توانمند زیادی برای به عهده گرفتن مسئولیت اداره وزارتخانه های ادغام شده وجود دارد،گفت: از دیدگاه نمایندگان مجلس شایسته سالاری مهمترین ملاک و معیار برای انتخاب وزیر است و جنسیت مطرح نیست.



عفت شریعتی در مورد معرفی ایراندخت عطاریان به عنوان وزیر رفاه و کار افزود: هم اکنون در کشور زنان توانمندی هستند که می توانند یک وزارتخانه را اداره کنند بنابراین زن بودن آنها مشکلی در مدیریتشان بوجود نمی آورد.