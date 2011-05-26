56 درصد از زندانیان استان سمنان متاهل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذر مهری صبح پنجشنبه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان شاهرود گفت: با افتادن سرپرست خانواده به زندان، بحث نان اولین چالشی است که برای خانوده آنها مطرح می شود.

وی با بیان اینکه قربانیان اصلی فرد مجرم خانواده وی هستند، اظهار داشت: مشکلات روحی و روانی از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر خانواده می شود.

آذرمهری با اشاره به نامگذاری پنجم خرداد به عنوان روز نسیم مهر درحمایت از زندانیان اظهار داشت: حمایت بیشتر از خانواده های زندانیان می تواند آنها را از آسیب های اجتماعی حفظ کند.

مدیر کل امور زندان ها و اقدمات تامینی استان سمنان، بازتوان شدن خانواده های زندانی، بازدید از آنها و کمک رساندن فکری را از مهمترین انتظارات این اداره کل از انجمن حمایت از زندانیان عنوان کرد.

وی در بخش دیگری تعداد مجرمانی که سال گذشته به زندان های این استان وارد شده اند را شش هزار و 879 نفر عنوان کرد.

آذر مهری تعداد زندانیان آزاده شده سال گذشته استان سمنان را 241 عنوان کرد و گفت: از این تعداد 124 نفر عفو و 117 نفر نیز از ستاد دیه آزاد شده اند.

مدیر کل امور زندانها و اقدمات تامینی استان سمنان میزان کمک های مالی کمک های مردمی و دولت برای آزاد سازی زندانیان دیه را 600 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان 267 میلیون تومان از محل سر دو سوم هیات دولت به استان سمنان بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین به مناسبت هفته نسیم مهر میزان 60 هزار تومان هر ماه در قالب سبد کالا اقلامی از جمله (برنج، روغن، ماکارونی) به خانواده زندانیان کمک می شود.

درپایان این مراسم از تعدادی نیکوکاران که درامرآزاد سازی و کمک رسانی به زندانیان وخانواده های آنان سهیم بودند تقدیر شد.