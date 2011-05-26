تاکید آیت الله مکارم شیرازی بر حفظ استقلال حوزه

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله مکارم شیرازی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی استادان سطوح عالی و خارج فقه حوزه علمیه اضافه کرد: حوزه همواره در طول تاریخ اسلام و تشیع مستقل بوده و باید مستقل بماند و دستش زیر سنگ هیچ دولتی نباشد.
وی ابرازداشت: امام خمینی (ره) در زمان حیاتشان اگر درباره حوزه نظر میدادند به عنوان یک مرجع و مجتهد نظر میدادند و امروز هم مقام معظم رهبری همین شیوه را دارند و این دخالتها به عنوان رهبر نیست بلکه به عنوان مرجعیت است.
این مرجع تقلید اظهارداشت: حوزه به من افتخار استقلال داده است و این استقلال باید همواره حفظ شود و مردم نیز پشتیبان حوزه هستند.
مکارم شیرازی با اشاره به سنتهایی که حوزه را از دانشگاه متمایز میکند ادامه داد: در حوزههای علمیه درس دادن و درس خواندن بر خلاف دانشگاه که از دانشجو پول میگیرند از ابتدا رایگان بوده است و با شهریه اداره میشده است.
وی با بیان اینکه در حوزههای علمیه مادیات مهم نیست تاکیدکرد: استاد و شاگرد هدف از درس خواندن را رضایت خدا و انجام وظیفه میدانند.
این مرجع تقلید در بیان دیگر سنت حوزوی بیان داشت: حوزههای علمیه همواره نقشی فراتر از مرزهای کشور داشتهاند زیرا معارف اهل بیت (ع) برای همه جهانیان است و امروز هم چه در حوزه نجف و قم طلاب غیرایرانی مشغول درس خواندن است.
مکارم شیرازی مباحثه در علوم را دیگر سنت حوزوی دانست و گفت: متاسفانه این سنت حوزوی که همیشه بعد از دروس با حضور چند طلبه انجام میشد رو به کمرنگ شدن است و باید احیاء شود.
این مرجع تقلید تأکید کرد: همه بزرگان، مراجع و علمای دین در همین دروس آزاد پرورش یافتند و از این رو باید این سنت حفظ شود.
این مرجع تقلید اخلاق محوری را از دیگر امتیازات تحصیل در حوزه دانست و افزود: اساتید حوزه باید به رشد اخلاقی طلاب توجه کنند و به هر بهانهای نکات اخلاقی را در کنار مباحث آموزشی مطرح کنند.
این مرجع تقلید وحدت در حوزه به جای رقابت را ویژگی ممتاز در حوزه دانست و بیان کرد: مراجع به همه طلاب شهریه میدهند و منحصر به شاگردانشان نیست و این سنت باید حفظ شود؛ امروز دشمنان در داخل و خارج دندان تیز کردهاند تا نظامهای حوزوی را با تفرقه از هم متلاشی کنند.
وی با بیان اینکه حوزه حافظ نظام است تاکید کرد: در هر زمانی عدهای از علمای اسلامی هستند که محوریت جامعه را تشکیل میدهند و جامعه اسلامی را در مقابل تهدیدات و تندبادهای مختلف حفظ میکنند.
وی اضافه کرد: این نهاد مقدس امروز دست ما رسیده است و از این رو باید بر عظمت حوزهها و توسعه علوم اسلامی و بر کشف حقایق علوم اسلام ناب و سنت پیامبر، همت گماریم
