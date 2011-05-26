علی طلوعی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان در پاسخ به این سئوال که چه تمهیداتی برای شناسایی نیروهای جوان و با استعداد دارید، به خبرنگار مهر گفت: این استان هنرمندان ارزشمندی را به عرصه فرهنگی کشور معرفی کرده که تولیدات خوبی داشتند. معتقدم اگر سیستم مدیریتی درست عمل کند، مراکزی چون همدان به طور پیوسته می‌تواند برنامه‌سازان بیشتری را به عرصه‌های هنری معرفی کند.

وی در ادامه افزود: درهای مرکز همدان به روی همه جوانان توانا باز است و با همین جوانان با انگیزه و برنامه‌هایی که داریم و حمایت‌هایی که می‌شود، بی‌تردید سال 90، سال مرکز همدان است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان درباره تولیدات انیمیشن این مرکز گفت: فرآیند برنامه‌سازی به گونه‌ای است که پیوسته آثار گوناگونی در مراحل مختلف طراحی، برآورد، تولید، ارزیابی و پخش هستند. این روند در مرکز همدان به خوبی جریان دارد و امسال آثار متعددی به آنتن می‌رسد.

طلوعی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انیمیشن‌های زیادی با موضوع‌های متنوع در حال تولید داریم از جمله سریال‌های "به چی فکر می‌کنی"، "نون و پنیر و پسته"، "وزوزی"، "جوجه کوچولو"، "جوجه‌های کاغذی"، "زرد قرمز"، "من و داداشی"، "انار بانو"، "خرس کوچولو"، "بادکنک‌ها"، "شنگول و منگول"، "سرودهای انقلابی"، "دوستان دریایی" و ...

وی در پاسخ به این سئوال که از صدا و سیمای مرکز همدان به عنوان یکی از قطب‌های انیمیشن نام برده می‌شود، چطور به این توفیق رسیده‌اید؟ گفت: وقتی عنوان قطب تولید محصولی به مرکزی داده می‌شود، اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد کمیت محصول است. انیمیشن هم از این قاعده مستثنا نیست.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان یادآور شد: در حال حاضر، شبکه همدان حدود چهار هزار دقیقه برنامه انیمیشن در دست تولید دارد که در مراحل مختلف از طراحی شخصیت گرفته تا صدا‌گذاری و دوبله هستند. علاوه بر کمیت، به لحاظ تنوع تکنیک هم می‌توانم اشاره کنم که همکارانم در اغلب تکنیک‌های موجود انیمیشن‌سازی در طول سه دهه گذشته کارهای فاخری ارائه کرده‌اند.

طلوعی در پایان افزود: به لحاظ محتوا هم روی موضوع‌های متنوع کار شده است. از سوی دیگر وقتی موضوع آموزش و پویایی آن را به سه مقوله کمیت، تکنیک و محتوای مناسب اضافه کنیم بسیاری عوامل موفقیت را می‌بینیم که به دست توانای برنامه‌سازان مرکز و حمایت مادی و معنوی سیمای استان‌ها و مرکز انیمیشن صبا، قطب انیمیشن بودن مرکز را رقم زدند.