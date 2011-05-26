کارخانه فولاد غرب آسیا حاصل اندیشه و همت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد صبح پنجشنبه در مراسم آغاز به کار رسمی کارخانه فولاد غرب آسیا که در منطقه "نیزار" قم احداث شده است طی سخنان کوتاهی در جمع خبرنگارن احداث و بهره برداری از این کارخانه را حاصل فکر، اندیشه، همت و منابع ایرانی دانست و گفت: افتتاح این کارخانه را به مردم قم و همچنین ملت ایران تبریگ می‌گویم.



وی ادامه داد: این کارخانه یکی از طرح‌های مهم و عظیمی است که بخشی از آن امروز و بخش‌های دیگر در آینده به بهره‌برداری می‌رسد.



رئیس جمهور تأکید کرد: با همتی که در مدیران و کارکنان این کارخانه مشاهده می‌شود بخش‌های دیگر این پروژه به زودی راه اندازی خواهد شد و دراختیار مردم و جوانان و ملت ایران قرار خواهد گرفت.

محصولات فولاد مبارکه در قم ورق نازک می شوند



در ادامه همچنین سرپرست وزارت صنایع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محصولات کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در کارخانه فولاد غرب آسیا تحویل گرفته و به ورق‌های نازک فولادی تبدیل می‌شود.



مهدی غضنفری ادامه داد: بهره برداری از این کارخانه موجب می‌شود که بخشی از نیاز کشور به ورق‌های نازک فولادی تامین شود و همچنین موجبات اشتغالزایی را فراهم کند.



وی در پایان تاکید کرد: دولت حمایتهای خود از بخش خصوصی را همچنان ادامه خواهد داد.