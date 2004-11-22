حضور بانك هاي خصوصي بازار پولي و بانكي كشور را رقابتي كرده است

دكترعلي حسن زاده درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" درخصوص ارزيابي فعاليت بانك هاي خصوصي دركشور، گفت : طبق آماروارقام ، طي چند سال اخيربانك هاي خصوصي ازلحاظ جذب منابع وسپرده درمقايسه با بانك هاي دولتي ازرشد بهتري برخوردار بوده اند.

وي با بيان اينكه بانك هاي خصوصي ازرشد منابع مالي خوبي بهره مند شده اند، افزود: به دليل وجود كاغذ بازي و قوانين دست و پاگيردربانك هاي دولتي، بانك هاي خصوصي گوي سبقت را دررشد نرخ سود سپردها از بانك هاي دولتي ربوده اند.

وي اظهار كرد: افزايش سود سپرده هاي بانكي وسرعت بيشتردر ارائه خدمات توسط بانك هاي غيردولتي موجب افزايش گرايش مردم به سمت بانك ها و موسسات مالي خصوصي شده است.

حسن زاده با اشاره به تنوع خدمات دربانك هاي غيردولتي، گفت : به دليل اينكه مدت زمان زيادي از حضور بانك هاي خصوصي دربازارپولي ومالي كشور نمي گذرد، حجم فعاليت اين بانك ها نسبت به بانك هاي دولتي كمتر است كه اين امر موجب شده بانك هاي خصوصي قادر شوند خدمات خود را درچارچوب خدمات الكترونيكي عرضه كنند.

وي درخصوص نوع ساختار نيروي انساني بانك هاي خصوصي گفت : اين بانك ها معمولابراي تشكيل ساختار نيروي انساني خود نيروهاي كارآزموده وبازنشسته بانك هاي دولتي را با نيروهاي جوان تلفيق مي كنند كه اين امرسبب مي شود اين بانك ها كارايي و بهره وري بالايي داشته باشند.

حسن زاده با اشاره به اينكه نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي ازبانك هاي دولتي بيشتراست، اظهاركرد : طي سال هاي گذشته نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي سير نزولي داشته است لذا اين بانك ها موفق شده اند دامنه مشتريان خود را گسترش دهند.

